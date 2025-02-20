Путін готує удар потрійної сили: коли це може статись - Bloomberg

Саме Росія підштовхує до виборів в Україні, бо їй вигідний політичний хаос

Відновлення війни з потрійною силою після зміни влади – основна мета Росії. У цьому переконані українські спецслужби.

Головна стратегія Росії – спровокувати політичний розбрат серед українських політиків через проведення виборів. Усе для того, щоб потім відновити військові дії з потрійною силою після зміни влади. Про це з посиланням на представників спецслужб України пише Bloomberg.

Повідомляється, що теоретично вибори в Україні можливі лише за умови, якщо США та інші союзники надішлють війська для патрулювання лінії фронту після припинення вогню. Проте такий варіант категорично відкинув Дональд Трамп. До скасування воєнного стану вибори не можуть відбутися, оскільки просто суперечать українській конституції.

Президент Зеленський неодноразово наголошував, що Україна прагне миру, але не ціною приниження. "Якщо ми не піддалися ультиматумам у найважчий момент 2022 року, коли загрожували Києву, чому ми маємо поступатися зараз?" – заявив він цього тижня. А поки що ракети, дрони та вибухи залишаються для українців буденністю, пише видання.

Раніше "Телеграф" також писав, що Венс здивував заявою, виправдавши переговори з Путіним. Трамп стане президентом миру, каже віцепрезидент США.