Кличко розповів, коли всі будинки Києва будуть з теплом

До опалення вже підключено перші будинки

У Києві почався опалювальний сезон для житлових будинків. Станом на сьогодні, 31 жовтня, вже 16% житлового фонду, а це 1617 багатоповерхівок, підключено до системи теплопостачання.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. За словами міського голови, підключення усіх житлових будинків планується завершити протягом семи днів.

Це обумовлено масштабом столичної тепломережі, яка є однією з найбільших у Європі та складає понад 2700 кілометрів теплових трубопроводів, обслуговується теплоелектроцентралями та понад 160 котельнями.

Кличко зазначив, що "увімкнення опалення у більш короткі терміни технологічно неможливе, бо різке збільшення теплового навантаження може призвести до аварійних пошкоджень".

"Будинки, що отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками їх управителів", — зазначив мер Києва.

Міський голова додав, що у закладах соціальної сфери, таких як школи, дитячі садки та лікарні, опалювальний сезон почався ще з 14 жовтня за індивідуальними заявками керівництва. Так, у Києві до опалення підключено 92% (418) шкіл, 88% (472) дитсадків, а також 79% (277) лікувальних закладів.

Нагадуємо, куди звертатися, якщо тепло в оселі так і не з'явилося або зникло? Як повідомляє Київська міська рада на своєму Офіційному порталі, якщо у вашій оселі немає опалення, слід звертатись до диспетчерської служби постачальника тепла.

Послугу централізованого опалення більшості мешканців Києва надають дві компанії — "Київтеплоенерго" та "Євро-Реконструкція". Відповідно, у разі відсутності теплопостачання телефонуйте на такі номери:

до Диспетчерської служби міста Києва (КП "Київтеплоенерго") за телефонами 1557 ;

; Дніпровський та Дарницький райони до ТОВ "Євро-Реконструкція" за телефонами: 044-277-6-277 / 044-277-277-6 (багатоканальні) / 063-025-31-66 / 063-025-39-26 / 050-359-00-47 / 050-359-01-25 / 067-110-22-03 / 067-110-88-03.

Також можна звертатися до представників "Київтеплоенерго" на сторінці компанії у Facebook.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли в Україні включать опалення та що буде з тарифами. Рішення про запуск опалення в будинках українців залежить від кількох факторів, включаючи тип житла, теплоізоляцію та індивідуальні уподобання.