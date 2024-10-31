Останні роки перетворилися на пекло: що відомо про перший шлюб акторки Жураківської і чи має вона нове кохання

Акторка перебувала в аб'юзивних стосунках

Відома українська акторка театру та кіно Олеся Жураківська відкрито ділилася непростим досвідом свого першого шлюбу, де зазнала емоційного насильства від чоловіка. За словами артистки, ці стосунки починалися просто казково, але пізніше обранець став контролювати її дії.

"Телеграф" вирішив пригадати, яким був шлюб Олесі Жураківської, що відомо про її ексчоловіка-аб’юзера. Також ми з’ясували, чи перебуває акторка у стосунках зараз.

Що відомо про перший шлюб Олесі Жураківської

За словами акторки, у перший рік відносин вона була за чоловіком, як за кам’яною стіною. Однак згодом вони перетворилися на справжнє пекло. Актриса розповіла, що з боку чоловіка були постійні ревнощі та аб’юз. Ексобранець Жураківської — мусульманин і мав досить традиційні погляди на роль дружини, що призводило до частих суперечок і напруги у стосунках.

Також він не схвалював прагнення дружини до акторської кар’єри і не підтримував її у цьому. Зірка зізнавалася, що єдиний варіант "втечі" від чоловіка-аб’юзера можливий тільки тоді, коли він сам скаже "йди".

"Уже був такий край, коли я розуміла, що в мене починаються, мабуть, психічні зміни. Тобто, що я постійно пригнічую відчай, страх, супротив. В мене з'явилися такі думки, щоб прямо покласти на нього подушку і думаю, чи втримаю я цю подушку на обличчі. Потім думаю, Господи, про що я думаю. В якийсь момент я зрозуміла, що мені треба довести ситуацію до такого стану, щоб він мені сказав: "Іди". Я змінилась до такого стану, що начебто я — це не я", — розповіла Олеся Жураківська у програмі "неймовірна правда про зірок".

Нове кохання Олесі Жураківської

Зірка натякнула, що перебуває у стосунках. Однак точно не відповіла на запитання. За словами Олесі Жураківської, її серце завжди наповнене коханням, однак деталями не поділилася.

"Ні, у мене не буває вільного серця. Любов, щастя, гроші люблять тишу", – заінтригувала актриса в програмі "Неймовірна правда про зірок".

Раніше "Телеграф" розповідав, хто дружина Стаса Боклана і як вона виглядає. Актор рідко ділиться особистим життям, але відомо, що у шлюбі він перебуває вже майже 40 років.