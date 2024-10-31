Байден покусав немовлят у Білому домі та збентежив американців (відео)

Щорічне святкування Геловіну в Білому домі є давньою традицією

У Вашингтоні відбулося традиційне щорічне святкування Геловіну в резиденції президента США. Подія привернула увагу журналістів не лише через свою традиційність та помпезність, а й через незвичну поведінку Джо Байдена.

Президент Сполучених Штатів жартома вкусив щонайменше трьох дітей. Про це повідомляє видання DailyMail.

Як пишуть журналісти видання, у Білому домі влаштували велику вечірку на честь Геловіну, куди були запрошені діти співробітників адміністрації. Працівники приходили з родинами, а їхні діти були вбрані в різноманітні святкові костюми.

За повідомленнями преси, Байден демонстрував надзвичайно грайливу та емоційну взаємодію з дітьми. Журналісти зафіксували кілька кумедних моментів, коли президент жартома "кусав" дітей — зокрема, немовля в костюмі індички та дитину в костюмі морозива.

Під час святкування діти отримали від президента солодощі, а сам Байден намагався максимально зануритися в атмосферу свята. Він спілкувався з малюками, фотографувався та навіть створював невеличкі черги бажаючих отримати частування з його рук.

Варто зазначити, що щорічне святкування Геловіну в Білому домі є давньою традицією. Цього року адміністрація підготувала понад 5000 порцій солодощів для дітей, прикрасила резиденцію гарбузами, павутинням та святковими декораціями. Діти могли сфотографуватися з президентом та першою леді Джилл Байден, які були одягнені у святкові костюми.

Президентська команда намагалася створити атмосферу радості та позитиву для наймолодших гостей. Діти мали змогу отримати солодощі, зробити пам'ятні фото та просто насолодитися святом.

Попри кумедність моменту з жартівливими "кусь", інцидент викликав неоднозначну реакцію в соціальних мережах. Частина користувачів сприйняла поведінку президента як кумедну та невимушену, інші ж розкритикували її як занадто фамільярну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Байден простояв 40 хвилин у черзі, щоб достроково проголосувати на виборах. Глава Білого дому віддав свій голос у штаті Делавер та підтримав кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс.