Загадка для ерудитів: у ребусі зашифровано прізвище поета-шістедисятника

Розгадуємо прізвище автора "Царя Плаксія"

У соціальних мережах набирають популярності ребуси, який приховують прізвища або твори видатних українських авторів. "Телеграф" вирішив долучитися до цієї цікавої ідеї.

Пропонуємо вам розгадати загадку. Автор "Лебедів материнства" зашифрований у цікавій головоломці, яка змушує замислитись любителів української літератури.

Прізвище, яке потрібно відгадати, належить одному з найяскравіших представників покоління шістдесятників. Цей поет, який прожив лише 28 років, залишив після себе неоціненну літературну спадщину та став символом незламності українського духу.

Цікаві факти про автора

Народився 8 січня 1935 року на Полтавщині.

Створив знамениту збірку "Тиша і грім".

Його найвідоміший вірш став народною піснею.

Працював журналістом у "Молоді Черкащини".

Був серед перших, хто відкрито виступив проти радянської системи

Творча спадщина: автор подарував читачам збірки "Земне тяжіння", "Поезії", "Берег чекань", а також казки для дітей "Цар Плаксій та Лоскотон", "Подорож в країну Навпаки".

Цей митець – голос української незалежності, який звучав ще за радянських часів. Його творчість і сьогодні надихає нові покоління українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Росія перетворювала українську мову на "колгоспну". Українська зазнала нечуваних гонінь і за царату, і за радянської влади.