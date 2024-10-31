Последние годы превратились в ад: что известно о первом браке актрисы Жураковской и есть ли у нее новая любовь

Актриса находилась в абьюзивных отношениях

Известная украинская актриса театра и кино Олеся Жураковская открыто делилась непростым опытом своего первого брака, где испытала эмоциональное насилие от мужа. По словам артистки, эти отношения начинались просто сказочно, но позже избранник стал контролировать ее действия.

"Телеграф" решил вспомнить, каким был брак Олеси Жураковской, что известно об ее бывшем муже-абьюзере. Также мы выяснили, находится ли актриса в отношениях сейчас.

Что известно о первом браке Олесе Жураковской

По словам актрисы, в первый год отношений она была за мужем, как за каменной стеной. Однако впоследствии они превратились в настоящий ад. Актриса рассказала, что со стороны мужа была постоянная ревность и абьюз. Бывший избранник Жураковской — мусульманин и имел довольно традиционные взгляды на роль жены, что приводило к частым спорам и напряжению в отношениях.

Также он не одобрял стремление жены к актерской карьере и не поддерживал ее в этом. Звезда признавалась, что единственный вариант "бегства" от мужа-объюзера возможен был только тогда, когда он сам скажет "уходи".

"Уже был такой край, когда я понимала, что у меня начинаются, пожалуй, психические изменения. То есть, что я постоянно подавляю отчаяние, страх, сопротивление. У меня появились такие мысли, чтобы прямо положить на него подушку и думаю, удержу я эту подушку на лице. Потом думаю, Господи, о чем я думаю. Чтобы он мне сказал: "Иди". Я изменилась до такого состояния, что вроде бы я — это не я", — рассказала Олеся Жураковская в программе "невероятная правда о звездах".

Новая любовь Олеси Жураковской

Звезда намекнула, что находится в отношениях. Однако точно не ответила на вопросы. По словам Олеси Жураковской, ее сердце всегда наполнено любовью, однако подробностями не поделилась.

"Нет, у меня не бывает свободного сердца. Любовь, счастье, деньги любят тишину", – заинтриговала актриса в программе "Невероятная правда о звездах".

Ранее Телеграф рассказывал, кто жена Стаса Боклана и как она выглядит. Актер редко делится личной жизнью, но известно, что в браке он уже почти 40 лет.