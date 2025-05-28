Ломаченко захопив росіян: боксер підтримав скандального митрополита УПЦ МП

Спортсмен активно підтримує Українську православну церкву (УПЦ), яка знаходиться під впливом Московського патріархату (МП)

Чемпіон світу з боксу за версіями IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) опублікував спільне фото з митрополитом УПЦ МП Михайлом Жаром, відомим як Лонгін. Напередодні поліція Чернівецької області відкрила справу щодо дитячого будинку митрополита Лонгіна.

Відповідний знімок доступний на сторінці Ломаченка в instagram. До речі, цю соцмережу боксера заблоковано для мешканців України.

"Блаженні ви, коли будуть ганьбити вас і гнати, і всіляко неправедно злословити за Мене. Радійте і веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах: так гнали й пророків, що були перед вами".

Мир усім , — Ломаченко під фото процитував біблійний уривок (Матвія 5:11-12).

Василь Ломаченко та Лонгін

Публікація боксера викликала захоплення у росіян. Користувачі хвалять спортсмена, який "пішов проти течії".

Зазначимо, поліцейські Буковини розпочали кримінальне провадження за діями персоналу дитячого будинку Лонгіна при Банченському монастирі.

"Під час моніторингу соціальних мереж буковинські поліцейські виявили відеозапис з інформацією про скоєння правопорушень на території дитячого будинку при одному з монастирів Чернівецької області.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.150 (Експлуатація дітей) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, за результатами якого буде надано остаточну правову кваліфікацію події", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, майбутнє Ломаченка в боксі дуже туманно. Востаннє він виходив на ринг у травні 2024 року, коли повернув собі титул чемпіона світу в легкій вазі в поєдинку проти Джорджа Камбососа-молодшого з Австралії. У мережі ходили чутки, що Loma завершує кар'єру, проте офіційної заяви з цього приводу не було.