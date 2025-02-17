Коли майбутній зірці було три дні, його батько вдягнув на нього боксерські рукавчки

Багаторазовий чемпіон світу в професійному боксі Василь Ломаченко, який інвестував гроші в бізнес довіреної особи Путіна, підкорив не лише український ринг. Завдяки своєму винятковому відчуттю дистанції, швидкості та інтелекту, він став легендою ще за життя.

Народжений у родині спортсменів, Ломаченко з дитинства виховувався як майбутній чемпіон, і, врешті-решт, виправдав усі сподівання. Сьогодні, 17 лютого, боксер відзначає свій 37-й День народження. З цієї нагоди "Телеграф" вирішив пригадати, який був боксер у дитинстві та юності.

Що відомо про Василя Ломаченка

Василь Ломаченко народився 17 лютого 1988 року в місті Білгород-Дністровський, Одеська область, у спортивній родині. Його батько, Анатолій Ломаченко, працював тренером з боксу, а мати, Тетяна Ломаченко, була професійною акробаткою та майстром спорту. З раннього дитинства Василь був оточений спортивною атмосферою, що вплинуло на його подальший вибір життєвого шляху.

Батько Василя з самого народження готував сина до спортивної кар'єри. В інтерв’ю боксер розповідав, що, коли йому було три дні, Анатолій надів на нього боксерські рукавички, символічно визначаючи майбутнє сина.

У дитинстві та юності Василь Ломаченко займався різними видами спорту, включаючи футбол, самбо, веслування та навіть танці. Так він розвинув координацію, гнучкість та витривалість, що згодом стало перевагою в боксерській кар'єрі.

Вперше Ломаченко вийшов на ринг для бою у 6 років. Він був зіграний в нічию. Вже у віці 16 років, він взяв участь у чемпіонаті країни і того ж року здобув золото на чемпіонаті Європи серед кадетів і кубок кращого боксера першості Європи.

У 2005 році, коли Ломаченкові було 17, він переміг у чемпіонаті України у вазі 53 кг, а вже за рік виграв юнацький чемпіонат у Марокко. У 2008 році він став чемпіоном Олімпійських ігор і отримав Кубок Вала Баркера.

Після такого гучного злету, Ломаченко був вимушений зробити паузу в кар’єрі через травму біцепса у 2010 році. Проте, вже за рік він повернувся в бокс і виграв чемпіонат світу в Баку. У 2012 році він переміг на Олімпійських іграх у Лондоні.

У 2013 році Василь Ломаченко вирушив до США, де розпочав свою професійну кар’єру, підписавши контракт з американською промоутерською компанією та отримавши особистого менеджера. Вже у 2014-2016 роках він став чемпіоном світу в напівлегкій вазі за версією WBO. Крім того, Ломаченко встановив новий рекорд, повторивши досягнення, якому на той момент виповнилося 39 років – він завоював титул чемпіона світу у другій ваговій категорії за рекордно малу кількість поєдинків.

Упродовж своєї кар’єри він здолав 12 боксерів у чемпіонських боях. Його видатні досягнення були визнані на міжнародному рівні: у 2016 році Ломаченка назвали найкращим боксером року за версією HBO, а в 2017 році він отримав цей же титул від журналу The Ring та знову від HBO.

Раніше "Телеграф" ділився, що Усик розповідав, коли завершить кар’єру. Боксер заявив, що проведе у професійному боксі ще 2 поєдинки.