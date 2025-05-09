Ломаченко привітав з 9 травня, викликавши захоплення у росіян

Спортсмен продовжує святкувати "День перемоги" 9 травня

Чемпіон світу з боксу за версіями IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) привітав усіх з 9 травня. В Україні День пам’яті та перемоги над нацизмом припадає на 8 травня, а 9 травня у нашій країні відзначається день Європи.

Відповідний пост боксер опублікував у Instagram. До речі, сторінка спортсмена в цій соцмережі закрита для українців.

"Їх подвиг безмірний. І такою ж безмірною має бути наша подяка. Царство Небесне всім тим, хто стояв насмерть в ім’я життя! Уклін усім ветеранам! Світ мир", — написав боксер, прикріпивши фото із сином та батьком.

Василь Ломаченко із сім’єю

Росіяни захопилися тим, що боксер продовжує святкувати День перемоги 9 травня. У РФ називають Василя "великою людиною, котрий не продався".

Нагадаємо, майбутнє Ломаченка у боксі дуже туманне. Василь востаннє виходив на ринг у травні 2024 року, коли повернув собі титул чемпіона світу у легкій вазі у поєдинку проти Джорджа Камбососа-молодшого з Австралії. У мережі ходили чутки, що Loma завершує кар’єру, проте офіційного підтвердження цієї інформації не було.