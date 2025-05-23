Український боксер обійняв суперника з Росії після бою (відео)

Спортсмен вирішив підтримати представника країни-агресора

Український боксер Данило Гончарук (9-1, 9 КО) обійнявся з російським колегою Русланом Каміловим (15-4-1, 9 КО). Це сталося на вечорі боксу у Бангалорі (Індія).

24-річний уродженець Києва здобув впевнену перемогу, після чого обійняв представника країни агресора, який програв поєдинок. Про це повідомляє "Телеграф".

Після 4 раунду 36-річний росіянин відмовився виходити на ринг. Рефері зафіксував перемогу українця технічним нокаутом. Додамо, що Гончарук завоював титул WBA Asia Middle East.

Потім була традиційна процедура підняття руки переможцю. Суддя підняв руку Данилові, після чого той обійняв росіянина. Мотиви вчинку українця на 4-му році повномасштабного вторгнення РФ невідомі.

Нагадаємо, на початку травня у Преторії (ПАР) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному бою шоу пройшов чемпіонський бій між володарем титулу WBC у бріджервейті Кевіном Лереною (31–3, 15 КО, ПАР) та претендентом з України Сергієм Радченком (11–8, 5 КО). Поєдинок завершився перемогою чемпіона нокаутом.