"Наполі" встояв перед "Барселоною": перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів не виявив переможця (відео)

Гра завершилася з рахунком 1:1

У Неаполі завершився перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому місцевий "Наполі" приймав іспанську "Барселону". Переможець двоматчевого протистояння вийде до чвертьфіналу головного єврокубку.

Гра завершилася з рахунком 1:1, повідомляє "Телеграф". На гол форварда каталонців Роберта Левандовськи своїм влучним ударом відповів Віктор Осімхен.

У цьому матчі зустрічалися чинні чемпіони своїх країн, які зараз перебувають у непростій ситуації. "Наполі" в турнірній таблиці чемпіонату Італії взагалі розташувався на 9-му місці, а "Барселона" йде також на незвично низькому для себе 3-му місці, відстаючи на 9 очок від самого принципово суперника "Реала" (Мадрид), і також поступаючись 2 балами в таблиці "Жироні".

У першому таймі "Наполі" побудував оборонну тактику та зумів уникнути небезпечних атак гостей. До того ж, ближче до кінця тайму "Барселона" зупинилася і "Наполі" деякий час мав перевагу. Проте голів до перерви уболівальники так і не побачили.

У другому таймі картина гри різко змінилася, "Барселона міцно захопила перевагу. І на 60-й хвилині Роберт Левандовскі використав передачу вперед від Педрі і точно пробив у ближній кут воріт — 0:1. Майже відразу після цього "синьогранатові" могли подвоїти свою перевагу, але удар того ж Левандовскі виявився неточним.

А на 75-й хвилині Віктор Осімхен "видер" м’яч у боротьбі з суперником і котнув повз голкіпера "Барси" тер Штегена у порожні ворота — 1:1. І після цього вже на якийсь час господарі перехопили ініціативу.

Наприкінці матчу, на 89-й хвилині найнебезпечніший момент був у Джованні Сімеоне, але м’яч після його удару пролетів трохи вище воріт. "Барселона" також атакувала, але зіткнулася із щільною обороною неаполітанців.

Матч-відповідь пройде в Барселоні через три тижні, 12 березня. Гра Неаполі не дала переваги жодній із команд, тому в Іспанії обом потрібна буде лише перемога.

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