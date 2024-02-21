"Наполи" устоял перед "Барселоной": первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов не выявил победителя (видео)

Игра завершилась со счетом 1:1

В Неаполе завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором местный "Наполи" принимал испанскую "Барселону". Победитель двухматчевого противостояния выйдет в четвертьфинал главного еврокубка.

Игра завершилась со счетом 1:1, сообщает "Телеграф". На гол форварда каталонцев Роберта Левандовски своим точным ударом ответил Виктор Осимхен.

В этом матче встречались действующие чемпионы своих стран, которые сейчас находятся в непростой ситуации. "Наполи" в турнирной таблице чемпионата Италии и вовсе расположился на 9-м месте, а "Барселона" идет также на непривычно низком для себя 3-м место, отставая на 9 очков от самого принципиально соперника "Реала" (Мадрид), и также уступая 2 балла в таблице "Жироне".

В первом тайме "Наполи" построил оборонительную тактику и сумел избежать опасных атак гостей. К тому же, ближе в концу тайма "Барселона" остановилась и "Наполи" некоторое время имел преимущество. Тем не менее голов до перерыва болельщики так и не увидели.

Во втором тайме картина игры резко изменилась, "Барселона прочно захватила преимущество. И на 60-й минуте Роберт Левандовски использовал передачу вперед от Педри и точно пробил в ближний угол ворот — 0:1. Почти сразу после этого "синегранатовые" могли удвоить свое преимущество, но удар того же Левандовски оказался неточным.

А на 75-й минуте Виктор Осимхен "выцарапал" мяч в борьбе с соперником и катнул мимо голкипера "Барсы" тер Штегена в пустые ворота — 1:1. И после этого уже на некоторое время хозяева перехватили инициативу.

В концовке матча, на 89-й минуте опаснейший момент был у Джованни Симеоне, но мяч после его удара пролетел чуть выше ворот. "Барселона" также атаковала, но столкнулась с плотной обороной неаполитанцев.

Ответный матч пройдет в Барселоне через три недели, 12 марта. Игра Неаполе не дала преимущество ни одной из команд, поэтому в Испании обеим нужна будет только победа.

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