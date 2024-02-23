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Дружина Макрона підтримала Україну на чемпіонаті світу

Автор
Кирило Стадниченко Кирило Стадниченко
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Автор
Перша леді Франції з українськими атлетами Новина оновлена 23 лютого 2024, 18:53
Перша леді Франції з українськими атлетами. Фото www.facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Бріжіт Макрон сфотографувалася з нашою командою

На чемпіонаті світу з пара легкої атлетики побувала Перша Леді Франції Бріжит Марі-Клод Макрон, яка підтримала паракоманду України. Дружина Еммануеля Макрона сфотографувалася із представниками української делегації.

Це сталося в перший день чемпіонату, повідомляє Національний паралімпійський комітет України у Facebook. Примітно, що українські спортсмени вже встигли здобути три нагороди на світовій першості.

Українці успішно розпочали змагання чемпіонату світу у приміщенні з легкої атлетики серед осіб із порушеннями розумового та фізичного розвитку The 2024 Virtus World and European Indoor Athletics. Так, Юлія Шуляр здобула золото у бігу на дистанції 60 м., Михайло Біленко — у багатоборстві, а Ольга Зазуляк стала бронзовим призером у потрійному стрибку.

Змагання продовжаться до неділі, 25 лютого. У збірної України буде ще низка шансів на медалі.

Як повідомлялося, раніше українські параатлети потужно виступили на Кубку світу з біатлону та лижних перегонів. Жовто-сині виграли на турнірі 33 медалі.

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Теги:
#Збірна України #Чемпіонат світу #Паралімпійці