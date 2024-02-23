Жена Макрона поддержала Украину на чемпионате мира

Брижит Макрон сфотографировалась с нашей командой

На чемпионате мира по пара легкой атлетике побывала Первая Леди Франции Брижит Мари-Клод Макрон, которая поддержала пара команду Украины. Супруга Эммануэля Макрона сфотографировалась с представителями украинской делегации.

Это произошло в первый день чемпионата, сообщает Национальный паралимпиймкий комитет Украины в Facebook. Приметательно, что украинские спортсмены уже успели завоевать три награды на мировом первенстве.

Украинцы успешно начали соревнования чемпионата мира в помещении по легкой атлетике среди лиц с нарушениями умственного и физического развития The 2024 Virtus World and European Indoor Athletics. Так, Юлия Шуляр завоевала золото в беге на дистанции 60 м., Михаил Биленко — в многоборье, а Ольга Зазуляк стала бронзовым призером в тройном прыжке.

Соревнования продлятся до воскресенья, 25 февраля. У сборной Украины будет еще ряд шансов на медали.

Как сообщалось, ранее украинские параатлеты мощно выступили на Кубке мира по биатлону и лыжным гонкам. Желто-синие выиграли на турнире 33 медали.