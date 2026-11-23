На етикетці напою першою в переліку інгредієнтів стоїть вода

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Склад популярних напоїв іноді може здивувати покупців, особливо коли йдеться про вміст натуральних інгредієнтів. Написи на упаковці не завжди дають повне уявлення про те, скільки саме соку міститься у пляшці.

Скільки яблучного соку насправді додають до "Живчика", показали на прикладі інформації з етикетки дволітрової пляшки. Відповідний допис із фотографіями складу опублікував акаунт nutly.cc у Threads.

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Згідно з інформацією на етикетці, у яблучному "Живчику" частка соку становить 10%. Виробник використовує концентрований яблучний сік, який у переліку інгредієнтів зазначений третім — після глюкозно-фруктозного сиропу з цукром або цукру.

Частка соку стосується яблучного різновиду "Живчика"

У переліку інгредієнтів виробник уточнює, який саме сік використав

Окремо на упаковці наведено показники поживної цінності. Зокрема, вміст цукрів становить 9,6 г на 100 г напою. Цей показник не варто плутати з часткою яблучного соку: йдеться про різні характеристики складу продукту.

Вміст цукрів виробник наводить окремо від частки соку

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