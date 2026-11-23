На етикетці "Живчика" є цікава деталь: скільки яблучного соку насправді у пляшці
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На етикетці напою першою в переліку інгредієнтів стоїть вода
Склад популярних напоїв іноді може здивувати покупців, особливо коли йдеться про вміст натуральних інгредієнтів. Написи на упаковці не завжди дають повне уявлення про те, скільки саме соку міститься у пляшці.
Скільки яблучного соку насправді додають до "Живчика", показали на прикладі інформації з етикетки дволітрової пляшки. Відповідний допис із фотографіями складу опублікував акаунт nutly.cc у Threads.
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Згідно з інформацією на етикетці, у яблучному "Живчику" частка соку становить 10%. Виробник використовує концентрований яблучний сік, який у переліку інгредієнтів зазначений третім — після глюкозно-фруктозного сиропу з цукром або цукру.
Окремо на упаковці наведено показники поживної цінності. Зокрема, вміст цукрів становить 9,6 г на 100 г напою. Цей показник не варто плутати з часткою яблучного соку: йдеться про різні характеристики складу продукту.
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