Сплеск Ковтуна та відродження Верняєва: дубль українців на Кубку світу

На двох перших етапах наші спортсмени показали максимальний результат на брусах

У Котбусі (Німеччина) завершився другий етап Кубка світу зі спортивної гімнастики-2024. І вдруге поспіль українські гімнасти опинилися у призерах змагань. Як і тиждень тому, на першому етапі КС у Каїрі, тут наші спортсмени знову посіли перші два місця – Ілля Ковтун вдруге поспіль переміг, а найтитулованіший український гімнаст, олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв посів друге місце. Нагадаємо, що у березні минулого року Верняєву скоротили дискваліфікацію за допінг і він зможе поїхати на Ігри-2024 до Парижа.

При цьому до етапів Кубка світу в олімпійському сезоні підвищена увага. Адже два найкращі гімнасти та дві найкращі гімнастки за результатами трьох з чотирьох етапів Кубка світу на кожному снаряді з числа тих, які ще не кваліфікувалися на Ігри, отримають путівки до Парижа-2024. І можна лише уявити собі рівень напруги усередині змагань.

Планомірна підготовка до Ігор

Втім, саме для українських спортсменів переолімпійські заворушення вже позаду. Ще у жовтні минулого року, на чемпіонаті світу наша чоловіча команда здобула путівку до Парижа-2024 та виступить на головному змаганні 4-річчя повним складом, у 5 осіб. Спортсмени виступатимуть і в командних, і в індивідуальних змаганнях. При цьому вже навіть відомий поіменний склад нашої команди в Парижі. На Іграх Україну у спортивній гімнастиці представлять Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомир Стельмах.

І нинішні змагання в рамках Кубка світу для нашої команди можна вважати етапами підготовки до Олімпіади. І, варто відзначити, підготовка йде більш ніж вдало. На обох перших етапах КС наші лідери займають 1-2 місця на одному й тому ж снаряді. При цьому варто зауважити, що на Іграх у спортивній гімнастиці, на відміну від художньої, медалі розігруються і в багатоборстві, і в кожній дисципліні окремо. Тоді як у "художниць" можна претендувати лише на нагороду в абсолютній першості – багатоборстві. В окремих видах медалі розігруються лише на чемпіонатах світу та змаганнях рангом нижче. Відповідно, Верняєв та Ковтун зараз автоматично стають головними претендентами на один із комплектів нагород.

П’ять медалей — від Каїра до Котбуса

Перші два етапи КС-2024 пройшли у другій половині лютого – тиждень тому в Каїрі (Єгипет) та минулими вихідними у німецькому Котбусі. І на обох був показаний ідентичний результат у чоловічих змаганнях на паралельних брусах. На першому етапі у Каїрі віце-чемпіон світу у багатоборстві Ілля Ковтун завоював золото із сумою балів 15.600. А Олімпійський чемпіон Олег Верняєв став срібним призером із результатом 15.230. Через тиждень у Котбусі наш чинний чемпіон Європи у цій дисципліні Ковтун показав результат 15,266 бала, а Верняєв – 15,166.

Виступи Ковтуна та Верняєва у Котбусі

І це при тому, що рік починався дуже непросто. Ковтун ледве розпочав відновлення після операції, яку переніс наприкінці минулого року, а Верняєв, як відомо, пропустив кілька років виступів через допінговий скандал, що вибухнув напередодні Ігор Токіо-2020. У підсумку минулу Олімпіаду спортсмен пропустив, але знайшов у собі сили та мотивацію повернутися на поміст і продовжити виступи.

Крім того, не забуватимемо, що на першому етапі в Каїрі Назар Чепурний завоював срібло в опорному стрибку, отримавши від суддів оцінку за два стрибки в 14.899 балів. Тоді українець поступився лише Артуру Давтяну з Вірменії (14.933), чемпіону світу 2022 та володарю олімпійської бронзи Токіо-2020.

Таким чином за два етапи на рахунку наших спортсменів п’ять медалей. І кожен із них тепер претендує і на високе місце у загальному заліку Кубка світу-2024. Зазначимо, що за результат на кожному з етапів гімнастам, які посіли 1-16 місця, нараховуються очки: 30 очок – за перше місце, 25 – за друге, 20 – за третє, 18 – за четверте тощо. Хоча, зрозуміло, рік проведення Олімпіади всі інші змагання автоматично відсуваються на другий план.

Сплав досвіду та молодості

Зазначимо, що 30-річний Олег Верняєв поїде не третю Олімпіалу в кар’єрі. При тому, що до 2016 року у нього вже були всі можливі гімнастичні нагороди. А дискваліфікація через допінг перед Токіо-2020 могла зламати психологічно будь-якого спортсмена. Тим більше, такого титулованого як Олег, якому, як кажуть, "втрачати вже нічого".

Олег Верняєв

Ще у 2012-му році він став срібним призером чемпіонату Європи, а на Олімпійських іграх у Лондоні посів 4-е місце у командному багатоборстві, та 11-те – в особистому. У 2013 він завоював срібну та дві бронзові медалі Універсіади, а також бронзову медаль чемпіонату Європи. У 2014 році став володарем золотої медалі чемпіонату світу, а також золотої та двох бронзових медалей чемпіонату Європи. 2015 року став першим українським спортсменом, який завоював Кубок світу зі спортивної гімнастики. Цього ж року він двічі виграв золото Універсіади. Зрештою, на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро спортсмен приніс перше золото Україні, ставши найкращим у вправі на брусах. Більше того, у багатоборстві він здобув срібну медаль Ігор-2016.

Але і після Ігор у Ріо гімнаст із Донецька продовжував перемагати, вигравши два золота чемпіонату Європи-2017 – у багатоборстві та на брусах, золото Європейських ігор Мінськ-2019 (бруси), а ось на чемпіонатах світу зупинявся за крок від перемоги, здобувши "лише" срібло та бронзу. Але, найголовніше, після тривалої дискваліфікації знайшов у собі сили повернутись у великий спорт. І тепер знову завойовує нагороди вже напередодні Парижа-2024.

У свою чергу, Ілля Ковтун на 10 років молодший за свого товариша зі збірної і є найяскравішим представником нового покоління українських гімнастів. Поки що на чемпіонатах світу та Європи на дорослому рівні в Іллі лише одна перемога – золото чемпіонату Європи на брусах. І багато медалей інших достоїнств – срібла та бронзи – на світових та європейських першостях. А також чотири золоті нагороди Європейського юнацького олімпійського фестивалю Баку-2019 та одразу 6 золотих медалей чемпіонату Європи серед юніорів.

Ілля Ковтун

Втім, сезон-2024 відкриває перед Ковтуном абсолютно нові перспективи. Спортсмен перебуває на піку форми в олімпійський сезон, що, звичайно ж, не може не тішити українських уболівальників. Крім того, на рахунку спортсмена низка перемог на етапах Кубка світу та Кубка виклику. На Олімпіаді в Токіо Ілля показував дуже скромні результати, на кшталт 28 місця на брусах, 27 – на перекладині чи… 60-го у вільних вправах та на кільцях. Але вже тоді він завоював 11 місце у багатоборстві та показав свій досить міцний потенціал.

"Отримали 15,6 на першому етапі, що є особистим рекордом"

Після етапу в Каїрі Олег Верняєв написав у соцмережах пост за підсумками перших виступів у 2024 році: "Як мовиться, back to business. Перший старт цього року починається зі срібної медалі. роботи. Готуємось до Кубка світу в Німеччині вже наступного тижня. Дякую всім за привітання. Своє ім’я та рейтинг потрібно відновлювати, тому лише вперед".

А ось тренер Іллі Ковтуна Ірина Горбачова поки не схильна до захоплених коментарів, наголошуючи на проблемах: "Є невеликі проблеми з ногою, тому що ми прискорили період відновлення. Він повинен був почати стрибати через чотири місяці, але ми ризикнули виступити вже на другому етапі КС. При цьому могли вже на першому етапі виступати через відмову одного і наших спортсменів, але не ризикнули, а зараз ми трохи пострибали і зрозуміли, що можемо зробити найпростішу комбінацію, швидше для себе, і тому ризикнули взяти участь у змаганнях. На першому етапі ми пройшли чотири види, без стрибків, а на другому – вже п’ять видів, разом із вільними вправами. Отримали вельми непогані оцінки, при тому, що у вільних вправах був заступ на 0,01 балла. При цьому, Ілля не виконував вільних вправ з чемпіонату світу-2023, вже чотири місяці. Ми, як то кажуть, "з листа" виступили і отримали непогану оцінку. Задоволені ми й іншими снарядами. І на кільцях ми добре виступили, результат на першому етапі КМ був вище 13 балів, що дуже важливо для багатоборства. Адже кільця – не наш вид через антропометричні дані (Ковтун високий і в нього важка кістка – Ред.). На другому етапі оцінка була нижчою, але на це є причини – у нас порвалися накладки на кільця. На щастя, обійшлося без травми. Але, водночас, через запасні накладки він сильно роздер руки".

Ілля Ковтун та тренер Ірина Горбачова

Говорячи про основний вид програми для Іллі, тренер зазначила: "Що стосується брусів, то ми отримали оцінку 15,6 на першому етапі, що є особистим рекордом Іллі. Але все одно потрібно підвищувати коефіцієнт труднощі вправи. Ми це розуміємо, ми над цим працюємо, у нас є деякі нотатки з цього приводу.Труднощі треба додавати, тому що є китаєць, у якого дуже висока база, є американець, який чудово виступає на брусах.Китаєць буде на наступному етапі Кубка світу в Баку, змагатимемося з ним, американець поки що задіяний у внутрішніхі американських змаганнях — відборі на Олімпіаду. З американцем ми, до речі, змагалися минулого року і він отримав дуже високу оцінку у кваліфікації, але у фіналі не витримав психологічної напруги і програв Іллі. Це ще раз підкреслює, що гімнастина — не тільки складність і високий коефіцієнт вправ, а й психологічна боротьба.

З іншого боку, Ілля вже третій сезон змагається у Кубку світу серед дорослих, де є 4 основні етапи. І в минулі сезони ми виграли 7 із 9 етапів, лише одного разу посівши 2-е місце. Тобто, з урахуванням нинішніх двох перемог на етапах КМ, у нас 9 золотих медалей із 10 можливих. Плюс одне срібло. Я вважаю, що це чудовий результат".

Раніше стало відомо, що олімпійський чемпіон присоромив українських спортсменів, які відсиджуються за кордоном.