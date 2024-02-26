Всплеск Ковтуна и возрождение Верняева: дубль украинцев на Кубке мира

На двух первых этапах наши спортсмены показали максимальный результат на брусьях

В Котбусе (Германия) завершился второй этап Кубка мира по спортивной гимнастике-2024. И второй раз подряд украинские гимнасты оказались в призерах соревнований. Как и неделю назад, на первом этапе КМ в Каире, здесь наши спортсмены вновь заняли первые два места – Илья Ковтун второй раз подряд победил, а самый титулованный украинский гимнаст, олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев занял 2-е место. Напомним, что в марте прошлого года Верняеву сократили дисквалификацию за допинг и он сможет поехати на Игры-2024 в Париж.

При этом, к этапам Кубка мира в олимпийском сезоне повышенное внимание. Ведь два лучших гимнаста и две лучших гимнастки по результатам трех из четырех этапов Кубка мира на каждом снаряде из числа тех, которые еще не квалифицировались на Игры, получат путевки в Париж-2024. И можно только представить себе уровень напряжения внутри соревнований.

Планомерна подготовка к Играм

Впрочем, именно для украинских спортсменов предолимпийские волнения уже позади. Еще в октябре прошлого года, на чемпионате мира наши мужская команда завоевала путевку в Париж-2024 и выступит на главном соревновании 4-летия полным составом, в 5 человек. Спортсмены будут выступать и в командных, и в индивидуальных соревнованиях. При этом, уже даже известен поименный состав нашей команды в Париже. На Играх Украину в спортивной гимнастике представят Олег Верняев, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Назар Чепурной и Радомир Стельмах.

И нынешние соревнования в рамках Кубка мира, для нашей команды, можно считать этапами подготовки к Олимпиаде. И подготовка идет более чем удачно. На обоих первых этапах КМ наши лидеры занимают 1-2 места на одном и том же снаряде. При этом, стоит заметить, что в спортивной гимнастике, в отличие от художественной, медали разыгрываются и в многоборье, и в каждой дисциплине отдельно. В то время как у "художниц" можно претендовать только на награду в абсолютном первенстве – многоборье. В отдельных видах медали разыгрываются только на чемпионатах мира и соревнованиях рангом пониже. Соответственно, Верняев и Ковтун сейчас автоматически становятся главными претендентами на один из комплектов наград.

Пять медалей — от Каира до Котбуса

Первые два этапа КМ-2024 прошли во второй половине февраля – неделю назад в Каире (Египет) и в минувшие выходные в немецком Котбусе. И на обоих был показан идентичный результат в мужских соревнованиях на параллельных брусьях. На первом этапе в Каире вице-чемпион мира в многоборье Илья Ковтун завоевал золото с суммой баллов 15.600. А Олимпийский чемпион Олег Верняев стал серебряным призером с результатом 15.230. Спустя неделю в Котбусе наш действующий чемпион Европы в этой дисциплине Ковтун показал результат 15,266 балла, а Верняев – 15,166.

Выступления Ковтуна и Верняева в Котбусе

И это при том, что год начинался весьма и весьма непросто. Ковтун едва начал восстановление после операции, которую перенес в конце прошлого года, а Верняев, как известно, пропустил несколько лет выступлений из-за допингового скандала, разразившегося накануне Игр Токио-2020. В итоге, прошлую Олимпиаду спортсмен пропустил, но нашел в себе силы и мотивацию вернуться на помост и продолжить выступления.

Кроме того, не будем забывать, что на первом этапе в Каире Назар Чепурной завоевал серебро в опорном прыжке, получив от судей оценку за два прыжка в 14.899 балла. Тогда украинец уступил только Артуру Давтяну из Армении (14.933), чемпиону мира 2022 и обладателю олимпийской бронзы Токио-2020.

Таким образом, за два этапа на счету наших спортсменов пять медалей. И каждый из них теперь претендует и на высокое место в общем зачете Кубка мира-2024. Отметим, что за результат на каждом из этапов гимнастам, занявшим 1-16 места, начисляются очки: 30 очков – за первое место, 25 – за второе, 20 – за третье, 18 – за четвертое и т.д. Хотя, понятное дело, год проведения Олимпиады все остальные соревнования автоматически отодвигаются на второй план.

Сплав опыта и молодости

Отметим, что у 30-летнего Олега Верняева это будет третья Олимпиала в карьере. При том, что к 2016-му году у него уже были все возможные гимнастические награды. А дисквалификация из-за допинга перед Токио-2020 могла сломить психологически любого спортсмена. Тем более, такого титулованного как Олег, которому, как говорится, "терять уже нечего".

Олег Верняев

Еще в 2012-м году он стал серебряным призёром чемпионата Европы, а на Олимпийских играх в Лондоне занял 4-е место в командном многоборье, и 11-е — в личном. В 2013 он завоевал серебряную и две бронзовых медали Универсиады, а также бронзовую медаль чемпионата Европы. В 2014 году стал обладателем золотой медали чемпионата мира, а также золотой и двух бронзовых медалей чемпионата Европы. В 2015 году стал первым украинским спортсменом, завоевавшим Кубок мира по спортивной гимнастике. В этом же году он дважды выиграл золото Универсиады. Наконец, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро спортсмен принес первое золото Украине, став лучшим в упражнении на брусьях. Более того, в многоборье он завоевал серебряную медаль Игр-2016.

Но и после Игр в Рио гимнаст из Донецка продолжал побеждать, выиграв два золота чемпионата Европы-2017 – в многоборье и на брусьях, золото Европейских игр Минск-2019 (брусья), а вот на чемпионатах мира останавливался в шаге от победы, завоевав "лишь" серебро и бронзу. Но, самое главное, после длительной дисквалификации нашел в себе силы вернуться в большой спорт. И теперь вновь завоевывает награды уже накануне Париже-2024.

В свою очередь, Илья Ковтун на 10 лет моложе своего товарища по сборной и является самым ярким представителем нового поколения украинских гимнастов. Пока на взрослом уровне у Ильи только одна победа на чемпионатах мира и Европы – золото чемпионата Европы на брусьях. И много медалей других достоинств – серебра и бронзы – на мировых и европейских первенствах. А также четыре золота Европейского юношеского олимпийского фестиваля Баку-2019 и сразу 6 золотых медалей чемпионата Европы среди юниоров.

Илья Ковтун

Впрочем, начавшийся сезон-2024 открывает перед Ковтуном совершенно новые перспективы. Спортсмен находится на пике формы в олимпийский сезон, что, конечно же, не может не радовать украинских болельщиков. Кроме того, на счету спортсмена ряд побед на этапах Кубка мира и Кубка вызова. На Олимпиаде в Токио Илья показывал очень скромные результаты, вроде 28 места на брусьях, 27 – на перекладине или… 60-го в вольных упражнениях и на кольцах. Но уже тогда он завоевал 11 место в многоборье и показал свой весьма крепкий потенциал.

"Получили 15,6 на первом этапе, что является личным рекордом"

После этапа в Каире Олег Верняев написал в соцсетях пост по итогам первых выступлений в 2024 году: "Как говорится, back to business. Первый старт в этом году начинается с серебряной медали. Я доволен. Много работы и усилий было положено, но предстоит еще больше работы. Готовимся к Кубку мира в Германии уже на следующей неделе. Благодарю всех за поздравление. Свое имя и рейтинг нужно восстанавливать, поэтому только вперед".

А вот тренер Ильи Ковтуна Ирина Горбачева пока не склонна к восторженным комментариям, делая упор на проблемы: "Есть небольшие проблемы с ногой, потому что мы ускорили период восстановления. Он должен был начать прыгать через четыре месяца, но мы рискнули выступить уже на втором этапе КМ. При этом, могли уже на первом этапе выступать из-за отказа одного и наших спортсменов, но не рискнули. Сейчас же мы немного попрыгали и поняли что можем сделать самую простую комбинацию, скорее для себя, и поэтому рискнули принять участие в соревнованиях. На первом этапе мы прошли четыре вида, без прыжков, а на втором – уже пять видов, вместе с вольными упражнениями. Получили весьма неплохие оценки, при том, что в вольных упражнениях был заступ на 0,01 балла. Таким образом, не выполняя вольных упражнений с чемпионата мира-2023, уже четыре месяца, мы, что называется, "с листа" выступили и получили неплохую оценку. Довольны ми и другими снарядами. И на кольцах мы хорошо выступили, результат на первом этапе КМ был выше 13 баллов, что очень важно для многоборья. Ведь кольца – не наш вид из-за антропометрических данных (Ковтун высокий и у него тяжелая кость – Ред.). На втором этапе оценка была ниже, но этому есть причины – у нас порвались накладки на кольца. К счастью, обошлось без травм. Но, вместе с тем, из-за запасных накладок он сильно разодрал руки".

Илья Ковтун и тренер Ирина Горбачева

Говоря же о основном виде программы для Ильи, тренер отметила: "Что касается брусьев, то мы получили оценку 15,6 на первом этапе, что является личным рекордом Ильи. Но, все равно, нужно повышать коэффициент трудности упражнения. Мы это понимаем, мы над этим работаем, у нас есть некоторые заметки по этому поводу. Трудность нужно добавлять, потому что есть китаец, у которого очень высокая база, есть американец, который отлично выступает на брусьях. Китаец будет на следующем этапе Кубка мира в Баку, будем соревноваться с ним, американец пока задействован во внутри американских соревнованиях – отборе на Олимпиаду. С американцем мы, кстати, соревновались в прошлом году и он получил очень высокую оценку в квалификации, но в финале не выдержал психологического напряжения и проиграл Илье. Что лишний раз доказывает, гимнастика – это не только сложность и высокий коэффициент упражнений, но и психологическая борьба.

С другой стороны, Илья уже третий сезон соревнуется в Кубке мира среди взрослых, где есть 4 основных этапа. И в прошлые сезоны мы выиграли 7 из 9 этапов, только однажды заняв 2-е место. То есть, с учетом нынешних двух побед на этапах КМ, у нас 9золотых медалей из 10 возможных. Плюс, одно серебро. Я считаю, что это отличный результат".

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