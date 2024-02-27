Яскраве "Динамо" та бляклий "Шахтар": огляд 18-го туру Прем’єр-ліги

Столична команда стає лідером турнірної таблиці за втраченими очками

У понеділок, 26 лютого, закінчився 18-й тур української футбольної Прем’єр-ліги. Перші матчі після зимової перерви в українському футболі подарували несподівані результати. І, перш за все, до таких варто віднести бляклі нічиї "Дніпра-1" у домашньому матчі з "Мінаєм", "Полісся" у Львові — з "Рухом" та донецького "Шахтаря" в Олександрії.

Завдяки останньому, зокрема, київське "Динамо" вийшло в одноосібні лідери за втраченими очками. Хоча, не можна списувати з рахунків й фактичних лідерів турнірної таблиці. За кількістю набраних очок попереду залишаються "Кривбас" й ті самі "Дніпро-1" та "Полісся".

Феєрверк голів у столиці

Матч "Металіста-1925" та київського "Динамо" формально був домашнім для харків’ян. Але… пройшов на столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського. І кияни сповна скористалися перевагою "своїх стін", нехай гра почалася з домінування номінальних господарів поля. Харків’яни вперше виходили на поле в офіційному матчі під керівництвом Віктора Скрипника й дебют для нового наставника вийшов ударним. Вже на 5-й хвилині гри рахунок у матчі відкрив… Денис Гармаш, який забив гол у ворота свого рідного "Динамо", в якому провів 16 років кар’єри. Для гравця це, до речі, також був офіційний дебютний матч у складі харків’ян, як і для тренера Скрипника.

Перевага "Металіста 1925" трималася майже до кінця першого тайму, але на 43-й хвилині Владислав Кабаєв зрівняв рахунок. А вже після перерви на полі домінували динамівці – на дубль Владислава Ваната та гол Віталія Буяльського харків’яни відповіли лише влучним ударом Фрімпонга – 2:4.

"У першому таймі було багато навісів, а в другому ми перебудувалися, стали грати трохи інакше, і це дало результат. Добре, що ми зрівняли рахунок ще в першому таймі. Тому що йти на перерву за рахунку 0:1 або 1:1 це різні речі. Але... Навіть коли рахунок був уже 3:1, нічого ще не було зрозуміло. Ми пропустили другий гол, тому ще не було зрозуміло, чи переможемо ми", — зазначив після матчу автор дубля Ванат.

Результати матчів 18-го туру

Безпросвітні нулі

А ось донецький "Шахтар" після півтора матчів проведених на гідному рівні з "Марселем" впав у функціональну яму. Це було видно і у другому таймі гри у Франції, і у матчі в Олександрії. Ні, команда періодично створювала моменти біля воріт суперника, але їх було дуже мало, та й з реалізацією виникли проблеми.

Ще одним фактором, що вплинув на перебіг гри, можна назвати постійні повітряні тривоги, які двічі переривали матч в Олександрії. Але тут варто зауважити, що обидві команди були в однакових умовах. Нехай і руйнувати завжди легше, ніж створювати. Як би там не було, донеччани вже на початку весняної частини чемпіонату створили собі проблеми у турнірній таблиці. Адже тепер зовсім не вони лідери за втраченими очками.

А ось тренер донеччан Марино Пушич після гри нарікав на якість газону стадіону "Ніка" в Олександрії. "Довгий та важкий день зі складною грою, яка проходила за непростих обставин і на дуже поганому полі. Отримали не той результат, який хотіли, вийшла нічия. Ми постійно намагалися показувати свою гру, проте це було не завжди легко, враховуючи умови, я маю на увазі поле.

Було важко грати швидко і знаходити правильні рішення через такі обставини. То був складний матч. Ми намагалися грати, суперник також мав свої можливості, яким досить добре протистояли у виходах з оборони. Це добре було видно за останні 15 хвилин, коли ми дещо змінили. Ми домінували протягом цієї частини, створили два-три гарні моменти і тоді мали забити гол, адже поле вже не було сухим, темп зріс. Можна було побачити, що м’яч рухався швидше, тому ми могли легко просуватися через позиційну гру. Ми зробили все, що могли.

"Дніпро-1" без легіонерів у складі

Майже синхронно втратили очки і "Дніпро-1" із житомирським "Поліссям". При цьому матч житомирської команди починався пізніше, і якби підопічні Юрія Калитвинцева виграли свій матч, то могли б зрівнятися за кількістю очок із "дніпрянами". Проте обидва матчі завершилися з рахунком 1:1.

"Дніпро-1" приймав на своєму полі "Минай" і у складі не було заявлено жодного легіонера. Усі основні та запасні гравці команди, заявлені на цей матч, мають громадянство України. При цьому в міжсезоння долинало багато чуток зі стану команди, про те, що легіонери не горять бажанням жити в місті, яке постійно зазнає ракетних обстрілів.

В результаті явний аутсайдер турнірної таблиці "Мінай" відкрив рахунок у середині першого тайму (гол забив Артур Ременяк), а потім ледь не зміцнив свою перевагу, не зумівши реалізувати пенальті (Тімур Кораблін). У другому таймі господарі поля зрівняли рахунок, реалізувавши свій пенальті (Олександр Пихальонок), але більшого зробити так і не зуміли. "Дніпряни" втратили дуже важливі очки у протистоянні лідерів таблиці.

До речі, цей матч також двічі переривався через повітряну тривогу, але знову ж таки навряд чи це може бути виправданням для господарів поля. Тим більше, вони перебувають на 2-му місці у турнірній таблиці, а суперник – на останньому, 16-му.

А ось "Полісся" грало із замикаючим Топ-6 турнірної таблиці "Рухом". І гості "Арени Львів" відкрили рахунок уже на 12-й хвилині, коли відзначився Пилип Будківський. Втім, ані розвинути свого успіху, ані втримати перевагу вони не змогли. На 31-й хвилині Денис Підгурський реалізував пенальті, зрівнявши рахунок – 1:1. А надалі жодна з команд так і не спромоглася схилити хід гри на свою користь.

Впевнений рестарт лідера

Нарешті, фактичний лідер турнірної таблиці "Кривбас" більш ніж впевнено розпочав весняну частину чемпіонату. Команда з Кривого Рогу у першому матчі декласувала черкаський ЛНЗ. Гра проходила у Ковалівці (Київській обл.) на арені місцевого "Колоса" через проблеми з підігрівом газону на стадіоні в Черкасах. Втім, господарі незатишно почувалися не лише через те, що проводили матч фактично на нейтральному полі.

"Кривбас" протягом більшої частини гри мав солідну перевагу. І, наприкінці першого тайму реалізував її — Хрвоє Іліч реалізував пенальті та вивів команду-лідера турнірної таблиці вперед. При цьому спочатку здалося, що пенальті було призначено помилково, але відеоповтор зафіксував влучання м’яча в руку захисника. До речі, на грі були присутні керівництво УАФ на чолі з Андрієм Шевченком, а також голова суддівського комітету Катерина Монзуль. І цього разу обійшлося без суддівського скандалу.

А вже після перерви "Кривбас" "добив" суперника завдяки голам Прінса і Дениса Кузика. 0:3 – впевнена гостьова перемога підопічних Юрія Вернидуба та одноосібне лідерство за набраними очками у турнірній таблиці завдяки нічиїй "Дніпра-1" у матчі з "Минаєм".

Турнірна таблиця Прем’єр-ліги

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