Яркое "Динамо" и блеклый "Шахтер": обзор 18-го тура Премьер-лиги

Столичная команда становится лидером турнирной таблицы по потерянным очкам

В понедельник, 26 февраля закончился 18-й тур украинской футбольной Премьер-лиги. Первые же матчи после зимнего перерыва в украинском футболе подарили неожиданные результаты. И, прежде всего, к таковым стоит отнести блеклые ничьи "Днепра-1" в домашнем матче с "Минаем", "Полесья" во Львове – с "Рухом", и донецкого "Шахтера" в Александрии.

Благодаря последнему, в частности, киевское "Динамо" вышло в единоличные лидеры по потерянным очкам. Хотя, нельзя списывать со счетов и фактических лидеров турнирной таблицы. По количеству набранных очков лидерами остаются "Кривбасс" и те же "Днепр-1" и "Полесье".

Фейерверк голов в столице

Матч "Металлиста-1925" и киевского "Динамо" формально был домашним для харьковчан. Но… прошел на столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского. И киевляне сполна воспользовались преимуществом "своих стен", пусть игра и началась с доминирования номинальных хозяев поля. Харьковчане впервые выходили на поле в официальном матче под руководством Виктора Скрипника и дебют для нового наставника харьковчан получился ударным. Уже на 5-й минуте игры счет в матче открыл… Денис Гармаш, забивший гол в ворота своего родного "Динамо", в котором провел 16 лет карьеры. Для игрока это, кстати, также был дебютный официальный матч в составе харьковчан, как и для тренера Скрипника.

Преимущество "Металлиста-1925" держалось почти до конца первого тайма, но на 43-й минуте Владислав Кабаев сравнял счет. А уже после перерыва на поле доминировали динамовцы – на дубль Владислава Ваната и гол Виталия Буяльского харьковчане ответили только точным ударом Фримпонга – 2:4.

"В первом тайме было много навесов, а во втором мы перестроились, стали играть немного иначе, и это принесло результат. Хорошо, что мы сравняли счет еще в первом тайме. Потому что уходить на перерыв при счете 0:1 или 1:1 это разные вещи. Но… Даже когда счет был уже 3:1 ничего еще не было понятно. Мы пропустили второй гол, поэтому еще не было понятно, победим ли мы", — отметил после матча автор дубля Ванат.

Результаты матчей 18-го тура

Беспросветные нули

А вот донецкий "Шахтер", после полутора матчей проведенных на достойном уровне с "Марселем", впал в функциональную яму. Это было видно и во втором тайме игры во Франции, и в матче в Александрии. Нет, команда периодически создавала моменты у ворот соперника, но их было крайне мало, да и с реализацией возникли проблемы.

Еще одним фактором, повлиявшим на ход игры, можно назвать постоянные воздушные тревоги, дважды прерывавшие матч в Александрии. Но тут стоит заметить, что обе команды находились в одинаковых условиях. Пусть и разрушать всегда легче, чем созидать. Как бы то ни было, дончане уже в начале весенней части чемпионата создали себе проблемы в турнирной таблице. Ведь теперь совсем не они лидеры по потерянным очкам.

А вот тренер дончан Марино Пушич после игры сетовал на качество газона стадиона "Ника" в Александрии. "Долгий и тяжелый день со сложной игрой, которая проходила при непростых обстоятельствах и на очень плохом поле. Получили не тот результат, который хотели, получилась ничья. Мы постоянно пытались показывать свою игру, однако это было не всегда легко, учитывая условия, я имею в виду поле.

Было трудно играть быстро и находить правильные решения из-за таких обстоятельств. Это был сложный матч. Мы пытались играть, соперник также имел свои возможности, которым мы достаточно хорошо противостояли в выходах из обороны. Это хорошо было видно в последние 15 минут, когда мы кое-что изменили. Мы доминировали в течение этой части, создали два-три хороших момента и тогда должны были забить гол, ведь поле уже не было сухим, темп вырос. Можно было увидеть, что мяч двигался быстрее, поэтому мы могли легче продвигаться через позиционную игру. Мы сделали все, что могли".

"Днепр-1" без легионеров в составе

Почти синхронно потеряли очки и "Днепр-1" с житомирским "Полесьем". При этом, матч житомирской команды начинался позже, и если бы подопечные Юрия Калитвинцева выиграли свой матч, то могли бы сравняться по количеству очков с "днепрянами". Тем не менее, оба матча завершились со счетом 1:1.

"Днепр-1" принимал на своем поле "Минай" и в составе не было заявлено ни одного легионера. Все основные и запасные игроки команды, заявленные на этот матч, имеют гражданство Украины. При этом, в межсезонье доносилось много слухов из стана команды, о том что легионеры не горят желанием жить в городе, который постоянно подвергается ракетным обстрелам.

В результате, явный аутсайдер турнирной таблицы "Минай" открыл счет в середине первого тайма (гол забил Артур Ременяк), а затем едва не упрочил свое преимущество, не сумев реализовать пенальти (Тимур Кораблин). Во втором тайме хозяева поля сравняли счет, реализовав свой пенальти (Александр Пихаленок), но большего сделать так и не сумели. "Днепряне" потеряли важнейшие очки в противостоянии лидеров таблицы.

Кстати, этот матч также дважды прерывался из-за воздушной тревоги, но, опять же, вряд ли это может служить оправданием для хозяев поля. Тем более, они находятся на 2-м месте в турнирной таблице, а соперник – на последнем, 16-м.

А вот "Полесье" играло с замыкающим Топ-6 турнирной таблицы "Рухом". И гости "Арены Львов" открыли счет уже на 12-й минуте, когда отличился Филипп Будковский. Впрочем, ни развить свой успех, ни удержать преимущество они не смогли. На 31-й минуте Денис Пидгурский реализовал пенальти, сравняв счет – 1:1. А в дальнейшем ни одна из команд так и не смогла склонить ход игры в свою пользу.

Уверенный рестарт лидера

Наконец, фактический лидер турнирной таблицы "Кривбасс" более чем уверенно начал весеннюю часть чемпионата. Команда из Кривого Рога в первом матче деклассировала черкасский ЛНЗ. Игра проходила в Ковалевке (Киевской обл.) на арене местного "Колоса", из-за проблем с подогревом газона на стадионе в Черкассах. Впрочем, хозяева неуютно чувствовали себя не только из-за того, что проводили матч, фактически, на нейтральном поле.

"Кривбасс" на протяжении большей части игры имел солидное преимущество. И, в концовке первого тайма реализовал преимущество. Хрвое Илич реализовал пенальти и вывел команду-лидера турнирной таблицы вперед. При этом, изначально показалось, что пенальти был назначен ошибочно, но видеоповтор зафиксировал попадание мяча в руку защитника. Кстати, на игре присутствовали руководители УАФ во главе с Андреем Шевченко, а также глава судейского комитета Екатерина Монзуль. И, на сей раз, обошлось без судейского скандала.

А уже после перерыва "Кривбасс" "добил" соперника, благодаря голам Принса и Дениса Кузика. 0:3 – уверенная гостевая победа подопечных Юрия Вернидуба и единоличное лидерство по набранным очкам в турнирной таблице, благодаря ничьей "Днепра-1" в матче с "Минаем".

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