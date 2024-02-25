"Путінські ігри" зібрали мільярд телеглядачів: У РФ вразили брехнею космічного масштабу

Навіть росіяни не вірять у такі цифри

Днями у Казані відкрилися "Ігри Майбутнього" (суміш кіберспорту та спорту), церемонію яких особисто відвідав президент РФ Володимир Путін. Неймовірно, але, за даними росіян, церемонія відкриття та змагання в Росії залучили набагато більшу аудиторію, ніж матч-відкриття чемпіонату світу з футболу в Катарі.

Про неймовірну популярність "Ігор майбутнього" публічно заявив віцепрем’єр РФ Дмитро Чернишенко, передає "Матч ТВ". За його словами, телеаудиторія відкриття турніру і частини змагань у Казані вже перевищила 1 мільярд людей.

"Ми всі впевнені, що саме Росія задає тренди світового спортивного руху. За "Іграми майбутнього" стежили всі, церемонію відкриття та змагання вже подивилося понад мільярд людей. Всього на церемонії було понад 60 високопоставлених осіб. Кожен, хто бачив на власні очі церемонію відкриття, спостерігали унікальне інноваційне шоу.

Нині рівно екватор змагань. Головною подією руху "фіджитал" є позитивна реакція самих спортсменів, які визнали цей формат, де є стик двох реальностей: фізичної та віртуальної. Ігри викликають непідробний інтерес у молоді, вже 63 країни займаються рухом "фіджитал", а вісім країн хочуть поборотися за проведення наступних ігор" — заявив Чернишенко.

Озвучені цифри викликають сумнів. Навіть російські користувачі мережі вважають, що Чернишенко відверто бреше. Додамо, що матч-відкриття ЧС-2022 Катар-Еквадор переглянуло понад 550 млн осіб, а фінал Мундіалю Аргентина-Франція зібрав біля екранів близько 1,5 млрд глядачів по всьому світу.

Нагадаємо, "Ігри майбутнього" проходять у Казані з 21 лютого до 3 березня. До речі, Путін під час церемонії відкриття "Ігор" сидів поряд зі своєю "фавориткою".