"Спочатку у палац Путіна, потім у Думу": фаворитка президента РФ зробила заяву

Спортсменка підтримала главу Кремля і нарвалася на критику у мережі

Відома російська фігуристка Каміла Валієва вперше публічно підтримала президента РФ Володимира Путіна. Це сталося після того, як юна спортсменка відвідала церемонію відкриття спортивного заходу разом із главою Кремля.

Відповідну заяву Валієва зробила на своєму telegram-каналі. У ньому фігуристка подякувала Путіну за "Ігри майбутнього" — фіджитал-турнір, який пройде з 21 лютого по 3 березня у Казані та Сочі.

"Ми перша країна, яка влаштовує такий міжнародний турнір, і в цьому величезна заслуга нашого президента, я йому шалено вдячна.

Хочу ще раз висловити величезну подяку за те, що підтримуєте мене в дуже складний період. Дякую за вашу любов та добрі слова.

Сподіваюся, попри все, наша країна ставатиме лише сильнішою і створюватиме нові світові формати”, – сказала Валієва.

У мережі розкритикували Валієву за підтримку диктатора. Користувачі вважають, що таким чином спортсменка зробила крок до попадання у Держдуму РФ. Дехто зазначив, що першим етапом у кар’єрі фігуристки таки стане палац Путіна в Геленджику, адже фігуристка є "фавориткою" глави Кремля.

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Нагадаємо, Валієва у складі збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) виграла "золото" на командному турнірі з фігурного катання на Олімпіаді-2022 у Пекіні. Після перемоги росіян на Іграх пролунав скандал. Стало відомо, що фігуристка провалила допінг-тест взятий до ОІ на чемпіонаті РФ. У результаті нагородження медалістів командного турніру досі не відбулося через скандал. Додамо, що в одиночному катанні Каміла посіла 4 місце, її результат не вплинув на розподіл нагород.

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У січні 2024 року спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Валієву на 4 роки, а також відібрав у неї усі нагороди, отримані з грудня 2021 року. Пізніше Міжнародний союз ковзанярів (ISU) перерозподілив медалі з урахуванням вирахування балів росіянки. У підсумку команду ОКР опустили на 3 місце. З цим не згодна Канада, яка посіла 4-е місце на змаганнях.