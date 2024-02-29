"Бросай пить – вставай на лыжи": Путин обратился к "Димону" (видео)

В сети лишь посмеялись над словами главы РФ

Президент РФ Владимир Путин объявил о новом национальном проекте по строительству спортивных объектов в России. Накануне глава Кремля признался, что российская армия уже наносила удар по Украине экспериментальной ракетой Циркон.

Об этом он заявил в четверг, 29 февраля, во время обращения к федеральному собранию. В ходе мероприятия он сообщил о запуске национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Глава Кремля начал свое выступление с шутки.

"Шутка такая есть: "Бросай пить – вставай на лыжи". Момент настал!" – сказал Путин.

В сети отметили, что данное обращение наверняка было адресовано Дмитрию Медведеву ("Димону"), который славится своими абсурдными заявлениями. По слухам, бывший президент РФ злоупотребляет алкоголем.

Напомним, Путин лично открыл соревнования "Игры будущего". Во время церемонии открытия "Игр" глава кремля сидел рядом со своей "фавориткой". Невероятно, но, по данным россиян, церемония открытия и сами соревнования в рф привлекли аудиторию, соизмеримую с финалом чемпионата мира по футболу в Катаре.