"Невдало прикурила": російська чемпіонка потрапила до реанімації

Спортсменка отримала серйозні опіки

Колишня чемпіонка РФ та президент Федерації бодибілдингу Рязанської області Ольга Богрунова потрапила до реанімації у Москві.

Про це повідомляє РИА Новости. За інформацією джерела, жінка перебуває у тяжкому стані через опік.

За інформацією telegram-каналу Shot, Богрунова їхала до столиці в автомобілі. Якоїсь миті їй захотілося закурити й під час прикурювання через порив вітру вогонь перекинувся на її волосся. Спортсменка отримала сильні опіки обличчя, шиї та рук.

"Вона лежить в опіковій реанімації. Стан важкий", — розповіли в Інституті швидкої допомоги імені Скліфосовського, де зараз перебуває Ольга.

Ольга Богрунова — майстер спорту з бодибілдингу та жиму штанги лежачи, переможець та призер безлічі різних російських та європейських змагань з бодибілдингу у різних категоріях. Зараз вона продовжує активно займатися тренерською діяльністю та популяризацією бодибілдингу у РФ.

Раніше російський бодибілдер встановив рекорд за кількістю допінгу в організмі.

Нагадаємо, Національна Федерація бодибілдингу України (ФББУ) оскандалилася збиранням коштів для спортсмена В’ячеслава Макогона, у якого діагностували рак шлунка. Бодибілдер регулярно відвідував РФ, а також їздив на турніри до бойовиків "ДНР" під час війни на Донбасі.