"6 днів спав": Мілевський розповів, як опинився у комі

Ексспортсмен потрапив до лікарні через проблеми з алкоголем

Колишній нападник київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський розповів, як опинився у комі через проблеми з алкоголем. "Міля" пройшов реабілітацію та повернувся до нормального життя.

Про потрапляння до лікарні Мілевський розповів сам в інтерв’ю блогеру Олександру Волошину. Артем не збирався довго перебувати в медустанові, проте лікарям навіть довелося ввести його в стан штучної коми.

За словами Мілевського, він хотів лише "прокапатися" у лікарні після того, як "дав джазу, попиваючи ром", проте лікарі попросили його залишитися. У результаті Артем заснув, а отямився лише через 6 днів.

"Викликали швидку, туди погрузились й виїхали. Приїжджаємо, туди-сюди, думаю, зараз прокапаюся і по домівкам. Але в результаті склалося так, що [говорять] "молода людина, вам потрібно залишитися".

Ну, я без паніки, думаю залишусь, день-два, зроблю всі процедури і все, я вільний, гулятиму, повернуся живчиком, і за підсумком… Я засинаю. Під крапельницею. Мене присипляють. А прокидаюся лише через 6 днів. Але моє перше враження було, що мені дали якесь снодійне, і я поспав годин 20, 24. Прокидаюся, весь у проводах. Пацани стоять, кажуть: нормально? Ти 6 днів спав. Ну, як лікарі пояснили, я був у штучній комі", – розповів Мілевський.

Нагадаємо, про проблеми "Мілі" зі здоров’ям стало відомо після його публікації у соцмережах. "Міля" спочатку відмовився від госпіталізації, проте друзі таки зуміли відвезти його до лікувального закладу. Колишній футболіст поправив своє здоров’я і повернувся до публічного життя. Додамо, що колишній партнер Мілевського по команді Олександр Алієв публічно розповів про проблеми зі здоров’ям "Мілі", через що друзі посварилися.