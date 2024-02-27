Чемпіонат Європи з водних видів спорту, нібито, пройде у Казані

Чемпіонат Європи з водних видів спорту має відбутися в Казані у 2028 році. Європейська федерація водних видів спорту, нібито сама запропонувала провести змагання в Росії.

Про це пропагандистському агентству РІА "Новости" розповів президент Всеросійської федерації плавання Володимир Сальніков. Поки що пропозиція перебуває на розгляді.

За словами Сальникова, "European Aquatics (Європейська федерація водних видів спорту) запропонувала провести чемпіонат Європи 2028 року в Казані. Наразі їхні пропозиції перебувають на розгляді. Поки не можу сказати, коли саме остаточно буде затверджено місце проведення турніру".

Водночас, міністр спорту Татарстану Володимир Леонов уточнив Матч ТВ, "У нас був підписаний контракт на проведення чемпіонату Європи з водних видів спорту у 2024-му, який включав у програму всі водні види спорту, крім водного поло. У підсумку турнір перенесли до Белград: Нам було запропоновано перенести чемпіонат Європи з 2024 на 2028 р. Були перевибори до European Aquatics і ми вирішили, що після "Ігор майбутнього" обговоримо цю пропозицію".

Росія втратила права на усі міжнародні спортивні змагання після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Окрім турніру в Казані, це був також чемпіонат світу з волейболу та низка інших змагань.

Раніше повідомлялося, що у Буркіна-Фасо пройшов турнір імені Путіна.