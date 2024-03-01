"Неудачно прикурила": российская чемпионка попала в реанимацию

Спортсменка получила серьезные ожоги

Бывшая чемпионка РФ и президент Федерации бодибилдинга Рязанской области Ольга Богрунова попала в реанимацию в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости. По информации источника, женщина находится в тяжелом состоянии из-за ожога.

По информации telegram-канала Shot, Богрунова ехала в столице в автомобиле. В какой-то момент ей захотелось закурить и во время прикуривания из-за порыва ветра огонь перекинулся на ее волосы. Спортсменка получила сильные ожоги лица, шеи и рук.

"Она лежит в ожоговой реанимации. Состояние тяжелое", — рассказали в Институте скорой помощи имени Склифосовского, где сейчас находится Ольга.

Ольга Богрунова — мастер спорта по бодибилдингу и жиму штанги лежа, победитель и призер множества различных российских и европейских соревнований по бодибилдингу в разных категориях. Сейчас она продолжает активно заниматься тренерской деятельностью и популяризацией бодибилдинга в РФ.

Ранее российский бодибилдер установил рекорд по количеству допинга в организме.

Напомним, Национальная Федерация бодибилдинга Украины (ФББУ) оскандалилась сбором средств для спортсмена Вячеслава Макогона, у которого диагностировали рак желудка. Бодибилдер регулярно посещал РФ, а также ездил на турниры к боевикам "ДНР" во время войны на Донбассе.