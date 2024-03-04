Під Бахмутом загинув уболівальник "Динамо", який служив в "Едельвейсі"

Сергій Осадчук був водієм кулеметного відділення

Війна з Росією продовжує забирати життя українців, які у мирному житті дуже любили футбол. Зокрема, гинуть фанати київського "Динамо".

Черговою жертвою російської агресії став Сергій Осадчук із позивним "Динамо". Він служив у ролі водія кулеметного відділення у 10-й окремій гірничо-штурмовій бригаді "Едельвейс", повідомляється на офіційній сторінці ФК "Динамо" (Київ) у Facebook.

"Трагедія сталася 19 лютого поблизу населеного пункту Миколаївка Бахмутського району Донецької області, де Сергій брав участь у важких бойових діях проти військових формувань противника. Його мужність і самовідданість у боротьбі за мир та незалежність нашої країни будуть у пам’яті вічно", — йдеться у повідомленні.

Сергій Осадчук був із міста Нетішин, що на Хмельниччині. Все своє життя Сергій віддано вболівав за улюблене київське "Динамо". У нього залишилася мати.

Раніше повідомлялося, що на війні загинув ультрас "Динамо" Єгор Волошин. Він пройшов Бахмут та Авдєєву, захищаючи країну в лавах 3-ї окремої штурмової бригади. Також повідомлялося, що наприкінці минулого року у боях за Україну життя віддав ультрас "Динамо" Артем Новіков.