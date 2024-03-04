Под Бахмутом погиб болельщик "Динамо", служивший в "Эдельвейсе"

Сергей Осадчук был водителем пулеметного отделения

Война с Россией продолжает уносить жизни украинцев, которые в мирной жизни очень любили футбол. В частности, гибнут фанаты киевского "Динамо".

Очередной жертвой российской агрессии стал Сергей Осадчук с позывным "Динамо". Он служил в роли водителя пулеметного отделения в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс", сообщается на официальной странице ФК "Динамо" (Киев) в Facebook.

"Трагедия произошла 19 февраля вблизи населенного пункта Николаевка Бахмутского района Донецкой области, где Сергей участвовал в тяжелых боевых действиях против военных формирований противника. Его мужество и самоотверженность в борьбе за мир и независимость нашей страны будут в памяти вечно", — говорится в сообщении.

Сергей Осадчук был из города Нетешин, что в Хмельницкой области. Всю свою жизнь Сергей преданно болел за любимое киевское "Динамо". У него осталась мама.

Ранее сообщалось, что на войне погиб ультрас "Динамо" Егор Волошин. Он прошел Бахмут и Авдееву, защищая страну в рядах 3-й отдельной штурмовой бригады. Также сообщалось, что в конце прошлого года в боях за Украину жизнь отдал ультрас "Динамо" Артем Новиков.