У Шеньчжені російський президент зустрівся з китайським лідером і главою Білого дому перед тристоронніми переговорами

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У середу, 18 листопада, відбулася церемонія спільного фотографування перед прийомом на честь глав делегацій саміту АТЕС. Глава Кремля Володимир Путін мав безглуздий вигляд під час цього заходу.

На зовнішність Путіна звернув увагу канал NEXTA Live. Президент РФ явно нервував і був незадоволений, адже його поставили не поруч із лідерами США та Китаю Дональдом Трампом чи Сі Цзіньпіном відповідно.

"Що в Путіна з обличчям?" – запитав NEXTA Live.

Крупний план Путіна став приводом для обговорення його зовнішності

Місце скраю порівняли із лавою запасних

На опублікованому кадрі Путін дивиться вбік, стиснувши губи. Підпис до зображення обігрує його становище: людину з краю зручно вирізати зі спільного фото. У коментарях розташування російського президента сприйняли як приниження – особливо на тлі його бажання опинитися поруч з іншими лідерами.

"Що, малюче, не туди поставили? Хотів із великими дядьками, а тебе кинули на лавочку запасних!" – написала користувачка Marina Ti.

Місце російського президента порівняли з лавою запасних

Користувач IQNR окремо звернув увагу на привітання, написавши, що Сі "навіть руки не подав". Volodymyr K, своєю чергою, назвав Путіна ображеним "васалом", якого не поставили фотографуватися поруч із "господарем".

Один із коментаторів звернув увагу на привітання Сі

Користувачі їдко відреагували на прийом російського президента

"Хотів влізти між Сі й Трампом, а поставили на місце нелюбимої дружини", – написав користувач із ніком "Свирид Голохвастов".

Місце Путіна на спільному знімку стало темою політичних насмішок

Припухлість на обличчі викликала окремі насмішки

Друга тема обговорення – помітна припухлість у ділянці щоки Путіна. На крупному плані вона має вигляд випуклості збоку від рота. Саме цю особливість зовнішності користувачі почали обговорювати у відповідь на запитання NEXTA Live, пропонуючи насмішкуваті пояснення.

Користувач LabricWayt пожартував, що в Путіна "перекачали бульбашку", а Рустем пов’язав побачене із зубним мостом на верхній щелепі, натякнувши на ситуацію з Керченською переправою.

Припухлість на обличчі Путіна викликала насмішкуваті припущення

Коментатор Vladi згадав ботокс. Поруч із цією реплікою інший користувач знову повернувся до розташування для спільного фото: він протиставив місце Трампа поруч із Сі положенню Путіна скраю. Так в одній гілці поєдналися насмішки над зовнішністю та прийомом російського президента.

В одній гілці обговорювали зовнішність Путіна та розташування лідерів

Vladislav ARIA назвав припухлість "синцем від Сі", продовжив жарти про китайського лідера. Ця репліка не встановлює причину зміни зовнішності, але передає тон обговорення.

Жарти про зовнішність Путіна пов’язали з китайським лідером

Зустріч в аеропорту теж виявилася контрастною

Відмінності у прийомі лідерів проявилися ще до спільного фотографування. Як пише "Телеграф", 18 листопада Сі Цзіньпін особисто зустрів президента США Дональда Трампа біля трапа літака в Шеньчжені. Вони обійнялися, прослухали гімни й разом пройшли килимовою доріжкою до кортежу.

Путіна, який прилетів напередодні, зустрічав член Постійного комітету Політбюро ЦК Комуністичної партії Китаю Цай Ці, який посідає п’яте місце в китайській ієрархії найвищих посадовців. Двосторонні переговори Путіна й Сі відбулися 18 листопада – перед запланованою тристоронньою зустріччю з Трампом на полях саміту АТЕС.

Як повідомляв "Телеграф", Портников вважав, що удар по Кримському мосту підриває образ Володимира Путіна як переможця напередодні зустрічей із Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном. Докладніше читайте в оцінці журналіста.