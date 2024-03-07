Світоліна та Ко в Індіан-Уеллс: вийти на новий рівень після Мельбурну

Українські тенісистки продовжують підйом у рейтингу після успішного Australian Open

У ніч проти четверга, 7 березня, в Індіан-Уеллсі (США) стартував престижний тенісний турнір Indian Wells Open. Це другий турнір року із приставкою "супер" після Відкритого чемпіонату Австралії. І через півтора місяці після закінчення змагань у Мельбурні увага публіки переключена на інший континент.

Протягом півтора тижня будуть розіграні призові та титули переможця у чоловічих та жіночих одиночному та парному розрядах. Обидві основні сітки одиночного розряду включають по 96 гравців, причому 32 сіяних автоматично отримують місце у другому раунді. А у турнірі беру участь практично всі найсильніші спортсмени світу.

П’ятий турнір "Великого шолома"

Турнір у маленькому містечку в Каліфорнії вважається найпрестижнішим у тенісному світі серед змагань WTA чи ATP-tour. Турнір є частиною серії змагань чоловічих ATP Masters 1000 та частиною жіночої серії турнірів WTA 1000 у рамках WTA Tour. Цей турнір є найбільш відвідуваним тенісним турніром після чотирьох турнірів "Великого шолома". Так, загальна відвідуваність під час турніру 2019 року становила 475 372 особи. У зв’язку з цим його часто називають "п’ятим турніром Великого шолома". А стадіон під назвою "Тенісний сад Індіан-Уеллса" є другим за величиною постійним тенісним стадіоном у світі після арени Артура Еша на Відкритому чемпіонаті США у Нью-Йорку.

Нарешті, Indian Wells Open – головний тенісний турнір на заході США та другий за величиною тенісний турнір у США та Америці загалом після US Open на сході США, у Нью-Йорку. Крім того, це турнір, що передує Miami Open у Майамі, у рамках "Sunshine Double" — серії з двох елітних послідовних турнірів на кортах з твердим покриттям, які проходять у США ранньою весною. Вони, власне, закривають зимово-весняну "хардову" частину сезону.

Після змагань у Майамі гравці відлітають до Європи, де у квітні розпочинається "ґрунтова" частина сезону, яка завершується Відкритим чемпіонатом Франції на кортах Парижа, на початку червня. Після чого йде найкоротша — трав’яна частина сезону, тривалістю всього 4 тижні, два тижні підготовчих турнірів і два тижні Вімблдону, а вже потім гравці повертаються на хард і готуються до останнього четвертого турніру "шолома" — US Open.

Майже всі найсильніші

У 2024 році жіночий тенісний турнір в Індіан-Уеллс збере абсолютно всіх гравців з топ-10 рейтингу WTA на чолі з Ігою Свьонтек, Аріною Соболенко та Оленою Рибакіною, яка, до речі, є чинною чемпіонкою цих змагань. Тенісистка, яка представляє Казахстан, минулого року обіграла у фіналі білоруску Аріну Соболенко – 7:6 (11), 6:4. Всього ж в одному з найпрестижніших турнірів року зіграють 27 із 30 найкращих тенісисток планети.

При цьому, Рибакіна та перша ракетка світу Свьонтек, згідно з жеребкуванням, потрапили в одну половину сітки цього року. Очні матчі Свьонтек і Рибакіної останнім часом виходять дуже цікавими, причому першій ракетці світу вдалося після кількох поразок виграти у Рибакіної у фіналі турніру в Досі в лютому. Цього разу Іга та Олена у фіналі зустрітися ніяк не зможуть, максимум, у півфіналі. Причому Свьонтек вже у третьому колі може зустрітися з Ліндою Носковою, яка вибила її на Australian Open.

Що стосується переможниці австралійського чемпіонату-2024, то Соболенко – лідер чемпіонських перегонів та друга ракетка світу, сенсаційно вилетіла вже на старті супертурніру в Дубаї, програвши не найсильнішій хорватці Донні Векіч. Але вона напевно зробить правильні висновки з тієї невдачі і постарається включитися в боротьбу за лідерство в рейтингу WTA.

А ось у чоловічій сітці є серйозна втрата. 37-річний легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль знявся з турніру в Індіан-Уеллс. У зв’язку з цим Рафа навіть випустив спеціальну заяву, в якій йдеться: "З великим сумом мені доводиться відмовитися від участі в цьому чудовому турнірі в Індіан-Уеллсі. Всі знають, як сильно я люблю це місце і як люблю тут грати. Це також одна з причин, чому я дуже рано приїхав сюди, щоб потренуватися і спробувати підготуватися.Я старанно працював і тренувався, і ви всі знаєте, що я пройшов тест у ці вихідні, але я не вважаю себе готовим виступити на найвищому рівні на такому важливому турнірі", — написав Надаль.

Варто зазначити, що за кілька днів до цього іспанець програв співвітчизнику Карлосу Алькарасу у виставковому матчі у Лас-Вегасі. Востаннє Надаль перемагав в Індіан-Уеллсі 2013-го року, але 2022-го доходив до фіналу. І 2024-го на нього, безумовно, чекали.

У відсутності Рафи список лідерів очолили Новак Джокович, Карлос Алькарас, Янник Синнер і Данило Медведєв. Торік Алькарас у фіналі легко обіграв Медведєва – 6:3, 6:2.

Українки – серед сіяних

Цьогорічні змагання стануть черговим шансом блиснути і для українок. Всі ми пам’ятаємо їхній чудовий виступ на Australian Open, де Даяна Ястремська дійшла до півфіналу, Марта Костюк – чвертьфіналу, а Еліна Світоліна зупинилася у 1/8 фіналу. На нинішньому турнірі з українок лише Леся Цуренко гратиме у першому раунді змагань. У свою чергу, Світоліна, Костюк, Ястремська та Ангеліна Калініна завдяки високому рейтингу автоматично пробилися до другого кола змагань. Тобто, потрапили до числа 32 сіяних.

Цуренко у першому колі, в ніч проти 8 березня гратиме з американською тенісисткою Лів Ховде і має непогані шанси приєднатися до співвітчизниць у 1/32 фіналу.

Щодо шансів українок, то як показав Australian Open, очікувати гарного виступу можна практично від будь-якої з них. І всі українські вболівальники з особливою увагою стежитимуть за матчами Ястремської, Костюк та, звичайно ж, Світоліної.

А ось представників України у чоловічому турнірі, на жаль, немає. Вітчизняний чоловічий теніс, як і всі останні роки, продовжує відчувати велику та затяжну кризу.

Виняток для "нейтралів"

Нарешті, перед початком турніру в Індіан-Уеллсі про теніс заговорили всі, навіть дуже далекі від світу спорту люди. Причиною цього стало рішення Міжнародної федерації тенісу щодо допуску "нейтральних спортсменів" до участі в Олімпійських іграх, прийняте напередодні. Рішення, м'яко кажучи, досить неоднозначне, особливо у світлі того, що інші світові спортивні федерації роблять все можливе, щоб "позбутися" росіян і білорусів.

При цьому до вчорашнього дня до ITF не було жодних питань, на відміну від професійних ATP і WTA. Якщо дві останні організації ні на день не припиняли виступ росіян та білорусів у турнірах, обмежившись лише їхнім "нейтральним" статусом у березні 2022 року, то міжнародна федерація виключила збірні Росії з чоловічого Кубка Девіса та жіночого Кубка Біллі Джін Кінг.

При цьому, в регламенті МОК зазначено: щоб мати можливість отримати квоту на Олімпіаду тенісисти повинні відповідати критеріям Міжнародної федерації тенісу (ITF), які включають участь у Кубку Девіса (для чоловіків) і Кубку Біллі Джин Кінг (для жінок), хоча можливі й винятки. Саме цими "винятками" і керувалися в ITF, дозволивши росіянам та білорусам їхати на Ігри. Звичайно, без тиску сильних (у комерційному плані) ATP і WTA тут не обійшлося.

Повертаючись до регламенту, зазначимо: кожен національний олімпійський комітет (НОК) може отримати до 12 квот (6 кожної статі): по чотири спортсмени у кожному з одиночних розрядів, по дві пари у кожному з парних розрядів та одна пара у змішаному розряді. І з огляду на сильні позиції росіян (у чоловічому та жіночому тенісі) та білорусів (у жіночому тенісі) ми тепер зіткнемося з великою кількістю "нейтралів" саме на кортах "Ролан Гаррос", де і проходитиме тенісний турнір Ігор Париж-2024.