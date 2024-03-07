Свитолина и Ко в Индиан-Уэллс: выйти на новый уровень после Мельбурна

Украинские теннисистки продолжают подъем в рейтинге после успешного Australian Open

В ночь на четверг, 7 марта, в Индиан-Уэллсе (США) стартовал престижный теннисный турнир Indian Wells Open. Это второй турнир года с приставкой "супер" после Открытого чемпионата Австралии. И спустя полтора месяца по окончании соревнований в Мельбурне внимание публики переключено на другой континент.

На протяжении полутора недель буду разыграны призовые и титулы победителя в мужских и женских одиночном и парном разрядах. Обе основные сетки одиночного разряда включают по 96 игроков , причем 32 сеяных игрока автоматически получают место во втором раунде. А в турнире участвую практически все сильнейшие спортсмены мира.

Пятый турнир "Большого шлема"

Турнир в маленьком городке в Калифорнии считается самым престижным в теннисном мире среди соревнований WTA или ATP-tour. Турнир является частью серии соревнований мужских ATP Masters 1000 и частью женской серии турниров WTA 1000 в рамках WTA Tour. Этот турнир является самым посещаемым теннисным турниром после четырех турниров "Большого шлема". Так, общая посещаемость во время турнира 2019 года составила 475 372 человека. В связи с этим его часто называют "пятым турниром Большого шлема". А стадион под названием "Теннисный сад Индиан-Уэллса" является вторым по величине постоянным теннисным стадионом в мире после арены Артура Эша на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке.

Наконец, Indian Wells Open — главный теннисный турнир на западе США и второй по величине теннисный турнир в США и Америке в целом после US Open на востоке США, в Нью-Йорке. Кроме того, это турнир, предшествующий Miami Open в Майами, в рамках "Sunshine Double" — серии из двух элитных последовательных турниров на кортах с твердым покрытием, которые проходят в США ранней весной. Они, собственно, закрывают зимне-весеннюю "хардовую" часть сезона.

После соревнований в Майами игроки улетают в Европу, где в апреле начинается "грунтовая" часть сезона, которая завершается Открытым чемпионатом Франции на кортах Парижа, в начале июня. После чего идет самая короткая – травяная часть сезона, длительностью всего 4 недели, две недели подготовительных турниров и две недели Уимблдонского турнира, а затем игроки возвращаются на хард и готовятся к последнему четвертому турниру "шлема" – US Open.

Почти все сильнейшие

В 2024 году женский теннисный турнир в Индиан-Уэллс соберет абсолютно всех игроков из топ-10 рейтинга WTA во главе с Игой Швентек, Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной, которая, кстати, является действующей чемпионкой этих соревнований. Теннисистка, представляющая Казахстан, в прошлом году обыграла в финале белоруску Арину Соболенко – 7:6(11), 6:4. Всего же в одном из самых престижных турниров года сыграют 27 из 30 лучших теннисисток планеты.

При этом, Рыбакина и первая ракетка мира Швентек, согласно жеребьевке, попали в одну половину сетки в этом году. Очные матчи Швентек и Рыбакиной в последнее время получаются очень любопытными, причем первой ракетке мира удалось-таки после нескольких поражений выиграть у Рыбакиной в финале турнира в Дохе в феврале. На сей раз Ига и Елена в финале встретиться никак не смогут, максимум, в полуфинале. Причем Швентек уже в третьем круге может встретиться с Линдой Носковой, выбившей ее на Australian Open.

Что касается победительницы австралийского чемпионата-2024, то Соболенко – лидер чемпионской гонки и вторая ракетка мира, сенсационно вылетела уже на старте супертурнира в Дубае, проиграв не самой сильной хорватке Донне Векич. Но, она наверняка сделает правильные выводы из той неудачи и постарается включиться в борьбу за лидерство в рейтинге WTA.

А вот в мужской сетке есть серьезная потеря. 37-летний легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с турнира в Индиан-Уэллс. В этой связи Рафа даже выпустил специальное заявление, в котором говорится: "С большой печалью мне приходится отказаться от участия в этом замечательном турнире в Индиан-Уэллсе. Все знают, как сильно я люблю это место и как люблю здесь играть. Это также одна из причин, почему я очень рано приехал сюда, чтобы потренироваться и попытаться подготовиться. Я усердно работал и тренировался, и вы все знаете, что я прошел тест в эти выходные, но я не считаю себя готовым выступить на самом высоком уровне на таком важном турнире", – написал Надаль.

Стоит отметить, что за несколько дней до этого испанец проиграл соотечественнику Карлосу Алькарасу в выставочном матче в Лас-Вегасе. В последний раз Надаль побеждал в Индиан-Уэллсе в 2013-м году, но в 2022-м доходил до финала. И в 2024-м его, безусловно, ждали.

В отсутствии Рафы список фаворитов возглавили Новак Джокович, Карлос Алькарас, Янник Синнер и Даниил Медведев. В прошлом году Алькарас в финале выиграл легко обыграл Медведева – 6:3, 6:2.

Украинки – среди сеяных

Нынешние соревнования станут очередным шансом блеснуть и для украинок. Все мы помним их прекрасное выступление на Australian Open, где Даяна Ястремская дошла до полуфинала, Марта Костюк – четвертьфинала, а Элина Свитолина остановилась в 1/8 финала. На нынешнем турнире из украинок только Леся Цуренко будет играть в первом же раунде соревнований. В свою очередь, Свитолина, Костюк, Ястремская и Ангелина Калинина, благодаря высокому рейтингу, автоматически пробились во второй круг соревнований. То бишь, попали в число 32 сеяных.

Цуренко в первом круге, в ночь на 8 марта будет играть с американской теннисисткой Лив Ховде и имеет неплохие шансы присоединиться к соотечественницам в 1/32 финала.

Что касается шансов украинок, то как показал Australian Open, ожидать хорошего выступления можно практически от любой из них. И все украинские болельщики с особым вниманием будут следить за матчами Ястремской, Костюк и, конечно же, Свитолиной…

А вот представителей Украины в мужском турнире, к сожалению, нет. Отечественный мужской теннис, как и все последние годы, продолжает испытывать большой и затяжной кризис.

Исключение для "нейтралов"

Наконец, перед самым началом турнира в Индиан-Уэллсе о теннисе заговорили все, даже очень далекие от мира спорта люди. Причиной всему, решение Международной федерации тенниса касательно допуска "нейтральных спортсменов" к участию в Олимпийских играх, принятое накануне. Решение довольно неоднозначное, особенно, в свете того, что остальные мировые спортивные федерации делают все возможное, чтобы "избавиться" от россиян и белорусов.

При этом, до вчерашнего дня к ITF не было никаких вопросов, в отличие от профессиональных ATP и WTA. Если две последние организации ни на день не приостанавливали выступление россиян и белорусов в турнирах, ограничившись только их "нейтральным" статусом в марте 2022 года, то международная федерация исключила сборные России из мужского Кубка Дэвиса и женского Кубка Билли Джин Кинг.

При этом, в регламенте МОК указано: чтобы иметь возможность получить квоту на Олимпиаду теннисисты должны соответствовать критериям Международной федерации тенниса (ITF), которые включают в себя участие в Кубке Дэвиса (для мужчин) и Кубке Билли Джин Кинг (для женщин), хотя возможны и исключения. Именно этими "исключениями" и руководствовались в ITF, разрешив россиянам и белорусам ехать на Игры. Естественно, без давления сильных (в коммерческом плане) ATP и WTA здесь не обошлось.

Возвращаясь к регламенту, отметим: каждый национальный олимпийский комитет (НОК) может получить до 12 квот (6 каждого пола): по четыре спортсмена в каждом из одиночных разрядов, по две пары в каждом из парных разрядов и одна пара в смешанном разряде. И учитывая сильные позиции россиян (в мужском и женском теннисе) и белорусов (в женском теннисе) мы теперь столкнемся с обилием "нейтралов" именно на кортах "Ролан Гаррос", где и будет проходить теннисный турнир Игр Париж-2024.