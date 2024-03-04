Костюк програла свій найбільший фінал у кар'єрі, заробивши понад 3 млн грн (відео)

Українка могла виграти свій найбільший трофей у тенісі

У неділю, 3 березня, українська тенісистка Марта Костюк (WTA 34) провела фінальний поєдинок на турнірі WTA 500 у Сан-Дієго (США) проти британки Кеті Бултер (WTA 49). Напередодні українка вперше обіграла тенісистку із топ-5 світового рейтингу.

Вирішальний поєдинок завершився з рахунком 7:5, 2:6, 2:6 на користь британки. Про це повідомляє "Телеграф". Тенісистки зустрічалися між собою вперше. Для обох це був дебютний фінал на турнірах WTA 500.

За свій виступ у Сан-Дієго Марта заробила $87,665 (близько 3,3 млн грн) призових та 325 рейтингових очок. В оновленому рейтингу WTA українка підніметься на дві позиції.

Відеоогляд матчу Марта Костюк — Кеті Бултер

Статистика матчу Марта Костюк — Кеті Бултер

Статистика матчу Марта Костюк — Кеті Бултер

Костюк у Сан-Дієго розпочала з перемоги над американкою Енн Лі (№167), після чого переграла австралійку Тайлу Престон (№153) та нейтральну спортсменку з РФ Анастасію Павлюченкову (№25 WTA).

Зазначимо, у березні минулого року Марта виграла свій перший турнір WTA 250 в Остіні.

Нагадаємо, Костюк непогано проявила себе на Australian Open-2024, дійшовши чвертьфіналу Турніру Великого Шлему. За свій виступ у Мельбурні Марта заробила близько 400 тисяч доларів.