"Вогонь!" Відома українська спортсменка блиснула стрункими ніжками (фото)

Спортсменка частенько радує підписників гарячими знімками

Відома українська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Дар’я Білодід поділилася з шанувальниками відвертими фото. Спортсменка має модельну зовнішність, через що її часто запрошують на зйомки.

Цього разу "Анаконда" (прізвисько українки) похвалилася довгими ніжками в Instagram. Українка зазначила, що дані фото було зроблено кілька місяців тому. Білодід знялася в чорному жакеті, доповнивши свій образ туфлями на шпильці, стильними окулярами та золотими прикрасами.

"Саме час виставити фотографії зі зйомки,яка була два місяці тому назад", — підписала пост спортсменка, опублікувавши гарячі кадри з фотосесії.

Дар'я Білодід блиснула своїми стрункими ніжками

Знімки всього за кілька годин зібрали кілька тисяч водобайок та десятки захоплених коментарів. "Вау", "Красиві ніжки", "Зірочка", "Нереальна", "Вогонь", "Елегантна" "Красуня", "Струнка" — пишуть користувачі в мережі.

Нагадаємо, після Олімпіади в Токіо Білодід піднялася у вазі й тепер успішно виступає у категорії до 57 кг. До речі, торік Дар'я засвітила обручку на безіменному пальці.