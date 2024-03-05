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"Вогонь!" Відома українська спортсменка блиснула стрункими ніжками (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Дар'я Білодід Новина оновлена 05 березня 2024, 19:37
Дар'я Білодід. Фото instagram.com/dariabilodid7

Спортсменка частенько радує підписників гарячими знімками

Відома українська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Дар’я Білодід поділилася з шанувальниками відвертими фото. Спортсменка має модельну зовнішність, через що її часто запрошують на зйомки.

Цього разу "Анаконда" (прізвисько українки) похвалилася довгими ніжками в Instagram. Українка зазначила, що дані фото було зроблено кілька місяців тому. Білодід знялася в чорному жакеті, доповнивши свій образ туфлями на шпильці, стильними окулярами та золотими прикрасами.

"Саме час виставити фотографії зі зйомки,яка була два місяці тому назад", — підписала пост спортсменка, опублікувавши гарячі кадри з фотосесії.

Дар'я Білодід показала свій образ для фотосесії
Дар'я Білодід блиснула своїми стрункими ніжками

Знімки всього за кілька годин зібрали кілька тисяч водобайок та десятки захоплених коментарів. "Вау", "Красиві ніжки", "Зірочка", "Нереальна", "Вогонь", "Елегантна" "Красуня", "Струнка" — пишуть користувачі в мережі.

Нагадаємо, після Олімпіади в Токіо Білодід піднялася у вазі й тепер успішно виступає у категорії до 57 кг. До речі, торік Дар'я засвітила обручку на безіменному пальці.

Теги:
#Дзюдо #Дарина Білодід