Магучіх здобула "срібло" на чемпіонаті світу (відео)

Україну на турнірі представляли дві спортсменки

У п’ятницю, 1 березня, у Глазго (Шотландія) у рамках 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні відбувся жіночий фінал у секторі для стрибків у висоту. Українка Ярослава Магучіх здобула срібну медаль.

Про це повідомляє "Телеграф". Таким чином, українка не зуміла захистити титул чемпіонки світу, який вона виборола у Белграді (Сербія) у 2022 році.

Перемогу на турнірі здобула австралійка Нікола Оліслагерс, яка сьогодні стрибнула вище за всіх (1,99 м). Українка посіла друге місце із результатом 1,97 м, а "бронзу" виграла представниця Словенії Ліа Апостоловські (1,95 м). Юлія Левченко стала 9-ою (1,84 м).

Додамо, що Юлія Чумаченко, яка також кваліфікувалася на ЧС-2024, опинилася у запасі збірної України, бо взяти участь на турнірі можуть лише дві спортсменки з однієї країни.

Повне відео жіночого фіналу у стрибках у висоту на ЧС-2024 у Глазго

Нагадаємо, цього сезону Ярослава з результатом 2,04 перемогла на International Jump Meeting Cottbus у Німеччині. Після цього українка піднялася на 8 місце в історії за кількістю стрибків на 2+ метри.

У поточне міжсезоння Ярослава оголосила про заручини із сином своєї тренерки Назаром Степановим. Також Магучіх обмовилася, що весілля варто чекати після Олімпійських ігор у Парижі. Крім того, спортсменка засвітилася на обкладинках одразу двох журналів. Особливо гарячою стала фотосесія для Vogue.