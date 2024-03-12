На війні загинув український призер чемпіонату Європи з веслування

У титулованого спортсмена залишилися дружина та донька

На війні із російськими загарбниками загинув титулований український весляр Дмитро Губанов. З початку повномасштабного вторгнення майстер спорту України став до лав ЗСУ.

Про це повідомляє НОК України. У Дмитра залишилися дружина та донька.

28-річний спортсмен брав участь у запеклих боях у найгарячіших точках сходу України. Він перестав виходити на зв’язок улітку, 2 серпня 2023 року. На жаль про його загибель стало відомо лише зараз, після довгих місяців очікування та надії.

Губанов був майстром спорту України, багаторазовим чемпіоном України, бронзовим призером чемпіонату Європи з веслування серед юніорів. Також спортсмен виходив у фінал молодіжного ЧС.

Раніше Міністерство молоді та спорту України повідомило, що Міжнародна федерація академічного веслування порушила положення МОК про нейтралітет спортсменів, дозволивши російським та білоруським веслярам змагатися разом у парних екіпажах. World Rowing допустила росіян до участі в олімпійській кваліфікаційній регаті у чоловічій та жіночій одиночках та двійках без кермового.

Раніше стало відомо, що на війні загинув відомий український хокеїст. Денис Пашинський воював проти окупантів із 2022-го року.