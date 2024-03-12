На войне погиб украинский призер чемпионата Европы по гребле

У титулованного спортсмена остались жена и дочь

На войне с российскими захватчиками погиб титулованный украинский гребец Дмитрий Губанов. С начала полномасштабного вторжения мастер спорта Украины встал в ряды ВСУ.

Об этом сообщает НОК Украины. У Дмитрия остались жена и дочь.

28-летний спортсмен участвовал в ожесточенных боях в самых горячих точках востока Украины. Он перестал выходить на связь летом, 2 августа 2023 года. К сожалению о его гибели стало известно только сейчас, после долгих месяцев ожидания и надежды.

Губанов был мастером спорта Украины, многократным чемпионом Украины, бронзовым призером чемпионата Европы по гребле среди юниоров. Также спортсмен выходил в финал молодежного ЧМ.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины сообщило, что Международная федерация академической гребли нарушила положение МОК о нейтралитете спортсменов, позволив российским и белорусским гребцам соревноваться вместе в парных экипажах. World Rowing допустила россиян к участию в олимпийской квалификационной регате в мужской и женской одиночках и двойках без рулевого.

Ранее стало известно, что на войне погиб известный украинский хоккеист. Денис Пашинский воевал против оккупантов с 2022-го года.