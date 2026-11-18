Для святкового декору обрали форму циркової цукерки з різнокольоровими ромбами

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Щоб зробити ялинкову іграшку з винної пробки, її спочатку варять: так матеріал стає м’якшим і йому легше надати форму. Потім заготовку підрізають і розписують – звичайний корок перетворюється на підвісну прикрасу.

Такий спосіб показали в Instagram. Свою іграшку дівчина прикрасила червоними, синіми та білими ромбами, доповнивши візерунок золотистими деталями.

"Варю винні корки, роблю святковий декор і ділюся ідеями", – написала майстриня.

Як підготувати корок й надати йому форму

Роботу починають із розм’якшення матеріалу. У ролику винні корки кладуть у каструлю з водою й варять, помішуючи дерев’яною лопаткою. Після такої підготовки переходять до вирізання заготовки.

Перед вирізанням корки розм’якшують у гарячій воді

Наступний етап – робота ножем. Біля кінців корка роблять надрізи й формують заглиблення, залишаючи широкі краї. Центральна частина залишається циліндричною, а виступаючі кінці нагадують краї фантикового обгортання.

Заглиблення біля кінців корка формують силует майбутньої цукерки

Як розфарбувати ялинкову цукерку

Підготовлену основу покривають білою фарбою. На цьому етапі зручно тримати її за дерев’яну паличку, вставлену в торець: у показаному кадрі авторка повертає заготовку й пензлем фарбує бічну поверхню та заглиблення.

Біле покриття слугує основою для різнокольорового візерунка

Потім краї майбутньої цукерки фарбують у червоний колір. Біла середина залишається основою для геометричного малюнка. Пензлем опрацьовують і круглі торці, і виступні частини по обидва боки циліндра.

Червоні краї допомагають надати заготовці схожості з цукерковою обгорткою

На центральній частині чергують червоні, сині та білі ромби. У готовому варіанті серед них є золотисті елементи, а на стиках візерунка – маленькі золотисті крапки. Тим самим кольором виділені обідки й смужки на червоних кінцях "обгортки".

У верхній частині прикраси закріплена петелька з тонким золотистим шнурком. За неї готову цукерку можна підвісити на ялинкову гілку.

Золотистий шнурок перетворює розписаний корок на ялинкову підвіску

Як повідомляв "Телеграф", із картонного лотка для яєць можна зробити ялинкову прикрасу замість звичних кульок. Рельєф для майбутнього декору вже є – потрібно лише вирізати частину упаковки, надати їй форми й додати кілька святкових деталей.