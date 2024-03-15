Бджоли зірвали матч одного з найкращих тенісистів світу: відео

Алькарасу комахи не завадили

Матч чвертьфіналу ATP 1000 в Індіан-Уеллс між Олександром Звєрєвим та другою ракеткою світу Карлосом Алькарасом могли не дограти. Серед зустрічі на іспанця напали бджоли, що, очевидно, заважало йому грати.

Відео із незвичайним інцидентом опублікував відомий тенісист Хосе Моргадо. На кадрах видно, як рій бджіл атакував Алькараса, коли планував подавати м’яч.

Цей епізод стався під час першого сету. Суддя на вежі прийняв рішення зупинити зустріч і оголосив, що її буде дограно пізніше.

До речі, того ж вечора матч було дограно і він завершився перемогою іспанця у двох сетах — 6:3, 6:1. У півфінальній зустрічі Алькарас зіграє проти Янніка Сіннера, який у двох сетах обіграв Іржі Легечку із Чехії – 6:3, 6:3.

Зазначимо, що на цьому турнірі у жіночій сітці боротьбу продовжує наша Марта Костюк. Вона пробилася до півфіналу, де зіграє проти першої ракетки світу Іґі Швентек. Їхнє протистояння пройде в ніч на 16 березня. Костюк стала третьою українкою, яка вийшла до півфіналу такого великого турніру.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у півфіналі турніру в Індіан-Уеллсі Костюк упевнено обіграла росіянку.