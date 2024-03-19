У любимой теннисистки Лукашенко произошло горе

Теннисистка потеряла возлюбленного

В Майами (США) в возрасте 42 лет умер бывший хоккеист, тренер ХК "Салават Юлаев" Константин Кольцов. Спортсмен отправился в США к своей возлюбленной теннисистке Арине Соболенко, которая в этом году выиграла Турнир Большого Шлема.

О смерти Кольцова сообщает пресс-служба "Салавата Юлаева" в Telegram. В Майами скоро начнется турнир, где должна была сыграть Арина.

"С глубокой скорбью сообщаем, что ушёл из жизни тренер "Салавата Юлаева" Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба. Кольцов выигрывал чемпионат России и кубок Гагарина в составе "Салавата Юлаева", проделал огромную работу в тренерском штабе команды", — гласит сообщение клуба.

Белорус выступал на профессиональном уровне с 1997 по 2015 годы. В России он играл за "Северсталь", новокузнецкий "Металлург", "Ак Барс", "Спартак", "Салават Юлаев" и "Атлант", на родине — за "Юность" и минское "Динамо". Кроме того, Константин провел три сезона в НХЛ, выступая за "Питтсбург".

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является активным болельщиком Соболенко, несмотря на то, что теннисистка отреклась от него публично.