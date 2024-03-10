Дані Алвес помер? Бразильский журналіст повідомив про смерть футболіста, у гравця спростували (оновлено)

Алвес – один з найтитулованіших гравців у футбол у світі

Всесвітньо відомий футболіст Дані Алвес, ексзахисник "Севільї", "Барселони", "Ювентуса" та збірної Бразилії, нібито помер після того, як наклав на себе руки у в'язниці. Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

Про нібито смерть Алвеса повідомив бразильський журналіст Пауло Альбукерке. Джерела, з яких отримано інформацію, він не назвав.

"До мене дійшла інформація, що Дані Алвес наклав на себе руки", – написав Альбукерке.

Під дописом журналіста, в якого було 11,7 тисячі підписників, прийшло дуже багато людей, які звинуватили його у дезінформації. Загалом під постом набралося понад 1,2 тисячі коментарів різного спектра – від звинувачень у розповсюдженні брехні до співчуттів рідним Алвеса.

Алвес є одним з найтитулованіших футболістів світу. Він має 43 футбольні трофеї, що лише на один менше, ніж у легенди світового футболу Ліонеля Мессі.

Оновлено. Пресслужба Алвеса офіційно спростувала повідомлення про його смерть, сказавши, що ніхто не вчиняв жодних самогубств. Наразі футболіст живий та здоровий.

Нагадаємо, що легендарного ексзахисника "Севільї", "Барселони", "Ювентуса" та збірної Бразилії Дані Алвеса було засуджено до тюремного терміну в 4,5 роки у справі про згвалтування дівчини у нічному клубі в грудні 2022 року. Також Алвесу присудили заплатити жертві 150 тисяч євро компенсації та уникати будь-якого спілкування з нею протягом 9,5 років. Сам футболіст неодноразово відкидав звинувачення у згвалтуванні.