Він виступив проти війни першого ж дня: у Росії помер відомий футбольний коментатор

Василь Уткін помер у віці 52 років

У Москві помер спортивний журналіст Василь Уткін. Відомому коментатору, блогеру та власнику футбольного клубу було 52 роки.

Попередня причина смерті Василя Уткіна — тромбоемболія легеневої артерії, пише Mash. Сьогодні журналіста негайно госпіталізували, але врятувати не змогли.

Перед смертю Василь Уткін страждав від серйозного захворювання на серцево-судинну систему. Наприкінці жовтня 2023 року у нього діагностували атеросклероз. Вага коментатора в ті дати перевалювала за 200 кг, і лікарі настійно радили йому екстрено сідати на дієту і починати худнути. Через явні проблеми з вагою вийшли ускладнення серцево-судинної системи. "За нашими даними, лікарі діагностували журналісту підвищене відкладення бляшок холестерину в судинах", — пише джерело.

Уткін багато разів сидів на дієті. Його вага сягала 215 кг, який вдалося знизити до 125 кг після операції на шлунку.

На початку війни Уткін чітко висловив свою позицію. 24 лютого 2022-го року, у день повномасштабного вторгнення він писав у телеграм-каналі: "Найгірший день у житті. Рекорд побитий. Здається, з цим рекордом зараз буде як з Овечкіним. Він буде оновлюватися регулярно. Морок і безсилля. Не думав, що в моєму житті буде такий день".

Згодом він став менш категоричним і підтримав відомого блогера Євгена Савіна, автора каналу "Красава", який зняв фільм про війну в Україні, але із застереженнями. "Наша професія і все, що біля неї, без Жені Савіна були б іншими. Тому я захоплююся його сміливістю, його готовністю жертвувати собою, його здатністю не замислюватися про межі. Я висловлюю йому респект. Я багато в чому не згоден із засобами, які він застосував у цьому фільмі. Але ця здатність жити без шкіри, нервами назовні, — це вкрай рідкісна якість у нашій професії сьогодні. Можливо, це стане причиною її відмирання і відродження в новій якості", — сказав журналіст і блогер у відео на своєму ютуб-каналі.

Українським глядачам Василь Уткін був відомий за роботою на телеканал "Футбол 1/2" під час Євро-2012.