Без повтору не розібратися: суперник збірної України на Олімпіаді забив унікальний гол (відео)

Українцям варто підійти до гри з аргентинцями з особливим настроєм

У ніч на суботу, 23 березня, збірна Аргентини U-23 обіграла одноліток із Мексики у гостьовому товариському матчі. Цікаво, що саме аргентинці стали суперниками олімпійської команди України на Іграх у Парижі.

Зустріч, що проходила у Мексиці, завершилася перемогою аргентинців із рахунком 4:2. Про це повідомляє "Телеграф".

Другий гол аргентинців став справжньою окрасою поєдинку. На 25-й хвилині поєдинку банальний простріл у штрафний майданчик завершився зовсім небанальним ударом у виконанні Матіаса Суле. 20-річний гравець "Ювентуса", який виступає у "Фрозіноне" на правах оренди, здавалося, проб’є правою ногою, проте завдав удару лівою, обдуривши таким чином воротаря господарів.

Зрештою аргентинці перемогли з рахунком 4:2.

Нагадаємо, українці вперше пробилися на олімпійський футбольний турнір завдяки чудовому виступу на молодіжному Євро. На груповій стадії чемпіонату Європи-2023 (U-21) українська "молодіжка" дала бій Іспанії (2:2). Крім того, Синьо-жовті переграли Хорватію (2:0) та мінімально здолали Румунію (1:0). У чвертьфіналі молодіжного Євро наша команда сенсаційно вибила Францію (3:1), а у півфіналі поступилася Іспанії (1:5).