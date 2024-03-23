"Манчестер Юнайтед" зробив пропозицію щодо футболіста збірної України

Українець цього сезону демонструє гру світового рівня

Воротар мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін отримав пропозицію про трансфер від англійського "Манчестер Юнайтед". Український кіпер проводить блискучий сезон в Іспанії, ставши основним голкіпером Вершкових через травму Тібо Куртуа.

Про це повідомляє okdiario.com. За інформацією джерела, Червоні дияволи хочуть підписати 25-річного українця.

У виданні зазначають, що Лунін, контракт якого з Королівським клубом спливає у червні 2025 року, ще не визначився зі своїм майбутнім. Боси "Реала", а також тренерський штаб клубу хочуть продовжити кіпера, проте його роль у команді після повернення Куртуа знову може змінитися. Таким чином, Лунін не поспішає підписувати нову угоду із Вершковими.

Цього сезону Андрій провів 23 матчі на клубному рівні, пропустивши 19 голів. Воротар МЮ Андре Онана пропустив 60 голів у 39 матчах сезону.

Нагадаємо, боси "Реала" ведуть переговори з Луніним щодо нового контракту. До речі, український воротар цього сезону зріс у ціні рівно у 2 рази. Нещодавно Андрій пропустив гол від українця у Ла Лізі.