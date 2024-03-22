У РФ готують рішення, яке поховає російський футбол

РФ хоче інтегрувати українські клуби

Заступник міністра спорту РФ Одеса Байсултанов хоче інтегрувати футбольні клуби з окупованих територій України (Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області) до системи російських ліг. На цей час усі російські команди та збірні усунуті від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Відповідний коментар Байсултанова наводить "Матч ТВ". Чиновник заявив, що немає жодних юридичних підстав забороняти цим клубам грати у російських лігах. При цьому це рішення потенційно означатиме про вихід Росії із системи міжнародного футболу.

– У правовому полі чи не складно буде інтегрувати ці клуби саме у професійні ліги Росії?

– Не беруся відповідати за РФС. Треба віддати належне РФС, вони дуже багато позитивного роблять у цьому плані. Я висловлю свою думку. Те, що думають УЄФА та ФІФА з цього приводу, – це їхні проблеми. Люди в нових регіонах – це громадяни Російської Федерації, і за конституцією вони мають ті самі права, як і ми з вами. Тому немає жодних юридичних підстав забороняти їм виступати. Зробити це потрібно з урахуванням усіх правил і регламентів, але не порушуючи конституційні права громадян РФ, сказав Байсултанов.

У мережі розкритикували слова Байсултанова. Користувачі у РФ вважають, що цей чиновник веде російський футбол у прірву.

Нагадаємо, УЄФА, попри війну в Україні, намагався повернути юнацькі команди РФ на міжнародну арену. Однак європейські країни пригрозили бойкотом, після чого головний футбольний орган Європи скасував свої плани.