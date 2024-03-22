Український футбольний клуб підписав "Аквамена" (відео)

Команда Другої ліги України ефектно презентувала бразильського новачка

У п’ятницю, 22 березня, футбольний клуб ЮКСА (Ukrainian Christian Sport Academy) із села Фастівка Київської області підписав бразильського півзахисника Сантьягу Мендонса Росіана Фернанду. Примітно, що у соцмережах команди представили гравця у стилі "Аквамена".

Відповідний пост доступний в офіційному Facebook команди. У клубі наголосили, що хавбек став останнім новачком у зимове трансферне вікно.

Примітно, що пресслужба ФК ЮКСА презентувала гравця за допомогою відеоролика про "Аквамена" — супергероя, який з’являється в коміксах видавництва DC Comics. Бразилець трохи схожий на актора Джейсона Момоа, який зіграв "Аквамена".

Додамо, що контракт 24-річного гравця, який прийшов у чемпіонат України як вільний агент, з клубом розраховано до літа 2027. Сантьягу виступатиме за Хрестоносців під номером 88. Хавбек є вихованцем "Греміо". Також він встиг пограти за молодіжні команди "Атлетіко Мінейро" та "Форталези", у Європі бразилець виступав за австрійську "Аустрію" Лустена.

Нагадаємо, п’ять клубів Англійської Прем’єр-ліги контактували з донецьким "Шахтарем" щодо можливого трансферу українського півзахисника Георгія Судакова. До речі, він є найдорожчим футболістом у чемпіонаті України.