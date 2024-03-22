Футболіст "Шахтаря" зрадів перемозі Росії: карма не змусила на себе чекати

"Новий Мудрик" поки не проявив себе на полі, зате вже загримів у скандал

19-річний футболіст "Шахтаря" Хусрав Тоіров вподобайкою відзначив у соцмережах перемогу збірної Росії з футболу в товариському матчі з Сербією (4:0). Боси Гірників жорстко відреагували на ситуацію.

Про це повідомляє "Футбол 24". За інформацією джерела, гравця збірної Таджикистану буде оштрафовано на місячну зарплату. Видання зазначає, що місячний оклад футболіста у розмірі близько 300 тис. грн буде спрямований на потреби одного із підрозділів ЗСУ.

"У ФК Шахтар бачили реакцію Хусрава Тоірова під постом про перемогу країни-агресора. Вважаємо це неприпустимою і ганебною поведінкою.

Футболіст буде оштрафований на місячну зарплату, а ці гроші будуть направлені на забезпечення одного з підрозділів ЗСУ, про що обов'язково буде відзвітовано", – відреагували на ситуацію у донецькому клубі.

Нагадаємо, Тоіров приєднався до "Шахтаря" у березні 2023 року. Передбачалося, що талант із Таджикистану замінить Михайла Мудрика у команді, проте юний футболіст навіть не дебютував за основний склад донеччан.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" повернув собі лідерство у чемпіонаті України з футболу. Гірники в останній грі обіграли "Минай" (2:0).