"За національною ознакою": у РФ озлобилися на МОК через теракт у "Крокусі"

Головний спортивний орган світу не висловив співчуття, через що у РФ почали істерити

Голова Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков заявив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) нейтрально поставився до загиблих під час теракту 22 березня у концертному залі "Крокус Сіті Хол" через національність жертв. До речі, МОК дозволив виступати росіянам на Олімпіаді в Парижі лише у нейтральному статусі.

Відповідний коментар Позднякова наводить його особистий telegram-канал. За словами чиновника, МОК не висловив співчуття РФ.

"Багато держав та їхні лідери висловили нам свою підтримку і засудили тероризм, люди у всьому світі несуть квіти до меморіалів пам’яті та скорботи. Байдужих немає.

Тому що на загальному тлі ми бачимо, на жаль, відсутність взагалі будь-якої реакції з боку головної олімпійської організації світу. Нейтральний статус у МОК тепер і щодо людських життів. За національною ознакою. Сумно", – написав Поздняков.

Нагадаємо, у п’ятницю, 22 березня, в ТЦ "Crocus City Hall", імовірно, 5 терористів влаштували стрілянину, в якій, за останніми даними (станом на 13:00 24 березня), загинули 133 людини, ще 154 постраждали. Наступного дня російські правоохоронці затримали чотирьох громадян Таджикистану.

"Телеграф" проаналізував, що про напад на Crocus City Hall написали західні ЗМІ. Основна версія — за терактом стоїть "Ісламська держава-Хорасан" (ІДІЛ-К). Це філія угруповання, що базується в Афганістані. Пізніше терористи ІДІЛ опублікували відео з бодікамери одного з нападників на підтвердження того, що саме вони стоять за терактом у Москві. Проте президент РФ Володимир Путін у своєму виступі спробував звинуватити Україну.