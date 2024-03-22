"Путін створив Землю за 7 днів": алкобійця Ємельяненка висміяли у мережі

Російський спортсмен дуже любить Путіна

Знаменитий російський боєць ММА Олександр Ємельяненко підтримав уродженця Чечні Хамзата Чимаєва, якого не пустили на турнір у США. При цьому Ємельяненко приписав авторство фрази "спорт — поза політикою" президенту РФ Володимиру Путіну.

Відповідний коментар Ємельяненка наводить telegram-канал бійця змішаного стилю. Олександр вважає, що UFC через політику втратила сильно бійця.

"Думаю, що американцям, посольству та уряду потрібно запам’ятати слова Володимира Володимировича Путіна: "Спорт поза політикою". Це ніяк не повинно поширюватися на спортсменів, на якісь особисті стосунки з кимось, неприязнь до когось.

Я вважаю, що вони не отримали, а втратили. Це дуже плачевно і неправильно відбивається на Хамзаті. У нас добрі стосунки – обов’язково проговоримо цю ситуацію.

Не розумію, чому у спорт втручається політика. Мінус у бік Америки, мінус у бік політики, мінус у бік організації UFC, бо вона втратила такого спортсмена", – сказав Ємельяненко.

У мережі лише посміялися зі слів Ємельяненка. Користувачі зазначили, що глава Кремля хоч і використовує фразу "спорт — поза політикою", проте не є її автором.

Нагадаємо, Ємельяненко відомий завдяки своїм алкоскандалам. Нещодавно глава Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов пообіцяв Олександру квартиру, якщо спортсмен підтримуватиме форму, а також не вживатиме алкоголю протягом року.