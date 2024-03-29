З новим рекордом: визначився чемпіон України з хокею сезону 2023/24. (відео)

Найтитулованіший вітчизняний клуб "Сокіл" став 15-разовим чемпіоном країни.

У Кременчуці відбулося догравання четвертого матчу фінальної серії плей-офф чемпіонату України з хокею між "Кременчуком" та київським "Соколом". Гра розпочалася ввечері 28 березня, але через тривалі повітряні тривоги зустріч дограли лише вдень 29 березня.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь "Сокола", і ця перемога стала вирішальною у фінальній серії, повідомляє "Телеграф". Столична команда виграла серію із сухим рахунком 4:0.

До цього матчу "Сокіл" виграв три гри поспіль, тому "Кременчуку" на своєму льоду потрібна була лише перемога. При цьому господарі через травми діяли без низки лідерів, включаючи основного воротаря Кирила Кучера. Водночас після пошкодження відновився капітан Віталій Лялька.

Саме Лялька закинув першу у матчі шайбу, проте далі забивали гості. "Сокіл" оформив три шайби поспіль — дублем відзначився Володимир Чердак, ще один гол на рахунку Максима Жеребка. За рахунок 1:3 гравець "Кременчука" Святослав Тимченко одну шайбу відіграв, але більшого господарі льоду зробити так і не змогли.

"Кременчук" — "Сокіл": огляд гри

2:3 — "Сокіл" знову став чемпіоном України. Команда у півфіналі виграла серію із загальним рахунком 4:1, а у фіналі киянам взагалі знадобилося лише чотири матчі. Для команди це третій поспіль титул і 15-й в історії загалом. Cтолична команда побила власний рекорд за кількістю титулів чемпіона України.

Минулого сезону "Сокіл" у фіналі також обіграв "Кременчук", але зробив це лише у другому овертаймі вирішального матчу, за рівного рахунку в серії.

Раніше збірна України з хокею сенсаційно виграла олімпійський прекваліфікаційний турнір у Польщі.