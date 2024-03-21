"Сокіл" йде за ювілейним титулом: стартує фінал плей-оф чемпіонату України

Найтитулованіший клуб, 14-разовий чемпіон України, зіграє у фіналі з "Кременчуком"

У четвер, 21 березня, стартує фінальна серія чемпіонату України з хокею сезону 2023/24. Найсильніші команди вітчизняного чемпіонату на даний момент – "Сокіл" та "Кременчук", виявлятимуть кращого в іграх до чотирьох перемог.

"Сокіл" та "Кременчук" є, відповідно, першою та другою командами регулярного чемпіонату Favbet League. На цьому етапі змагань столична команда на чотири бали випередила головного суперника. Тепер настав час виявити найсильнішого за підсумками сезону.

Без сенсацій у півфіналі

У півфінальних серіях, які стартували 1 березня, "Сокіл" без особливих проблем переграв земляків із "Кепіталз" (4:1), програвши лише один матч у серії з п’яти ігор, а ось у "Кременчука" була справжня битва з "Дніпром". Варто зазначити, що з командою з Херсона "Кременчук" поділив 2-3 місце у "регулярці", набравши однакову кількість очок – по 62, але хокеїсти з Полтавської області випередили суперника за додатковими показниками, здобувши на одну перемогу більше у чемпіонаті.

Власне, перевага свого майдарнчика і стала головним чинником у перемозі команди із Кременчука. У цій серії команди лише по разу виграли в гостях, але стабільно набирали очки вдома. Щоправда, у регулярному чемпіонаті "Кременчук" виграв чотири очні матчі проти двох перемог у "Дніпра". Що стосується сьомої гри, то матч, як і вся серія, пройшов у рівній та завзятій боротьбі, а суперники не зуміли виявити переможця за підсумками 60 хвилин – 1:1 та овертайм до голу. Вирішальний гол забив "Кременчу", який вийшов у фінал завдяки шайбі Святослава Тимченка. Гольовий епізод стався на 7-й хвилині додаткового періоду.

Взяти реванш за минулий сезон

І тепер у фінальній серії на льоду зійдуться дві найсильніші команди України. А ще буде повторення торішньої серії між "Соколом" та "Кременчуком". Минулого сезону драматична серія тривала до трьох перемог. І команди у чотирьох матчах двічі обмінялися гостьовими перемогами. У другій грі у Кременчуці та у четвертій у Києві виграли гості. Але й у вирішальній грі, що відбулася в останній день березня минулого року, "Кременчук", який приймав "Сокіл" як переможець регулярного чемпіонату, не скористався перевагою свого майданчика, поступившись у вирішальному матчі – 0:1. Долю чемпіонства рік тому вирішила шайба нападаючого "Сокола" Сергія Бабинця у ворота "Кременчука" на 18-й хвилині другого овертайму.

У "Кременчука" тепер є шанс на реванш, хоча цього року вже "Сокіл" виступає з позиції сили. Столична команда з явною перевагою виграла регулярний чемпіонат і практично не мала проблем у матчах із "Кепіталз". У той час як у суперника за плечима виснажлива серія з "Дніпром". З іншого боку, в хокейному середовищі існує думка, що постійна ігрова практика набагато краща за "простої". І команда, яка постійно проводить матчі, перебуває у кращій ігровій формі, ніж суперник.

Новий регламент серії

Якщо минулого сезону, і півфінальна і фінальна серії грали до трьох перемог, то за рік на обох стадіях плей-офф команди проводять ігри до чотирьох перемог. У разі нічиєї в основний час суперники в повних складах грають ще повний період — 20 хвилин овертайму до першої шайби. У разі нічиєї в ігровий час переможця визначить серія булітів. У такому форматі команди провели усі півфінальні матчі та зіграють шість матчів фінальної серії.

А якщо фінальна серія розтягнеться на сім ігор, то тоді кількість овертаймів буде необмеженою. Ми отримаємо справжній хокейний трилер з непередбачуваною кінцівкою, яка може розтягнутися на багато годин. Власне, так сталося і минулого сезону, коли "Сокіл" у вирішальній грі з "Кременчуком" забив переможний гол у другому овертаймі. На той момент йшла вже 38 хвилина додаткового часу.

Чемпіон проти володаря Кубка

Цікаво, що "Сокіл", який є чинним чемпіоном країни, зіграє проти чинного володаря Кубка України. Півроку тому, 16 вересня 2023-го, "Кременчук" у драматичному поєдинку здобув вольову перемогу над "Соколом" і вперше в історії здобув Кубок України з хокею. Під час зустрічі команда, яка виступала на домашній арені "Айсберг", поступалася столичним гостям із рахунком 1:3. Але зуміла зробити камбек і здобути вольову перемогу. Героєм зустрічі став Віталій Лялька, на рахунку якого дві шайби, зокрема переможна за дві хвилини до кінця матчу – 4:3.

"Кременчук" та "Сокіл" також розіграли Кубок України і в 2022 році. Тоді київська команда здобула перемогу з рахунком 4:1. Але цього разу підопічні Дмитра Сумця зуміли взяти реванш у флагмана українського хокею.

А єдине своє чемпіонство "Кременчук" оформив 2020-го року. Сезон 2019/20 був перерваний через коронавірус у середині лютого, але дограний вже влітку-восени. І 20 жовтня 2020 року у вирішальному матчі клуб із Полтавської області в овертаймі здобув перемогу над "Донбасом" — 3:2. Тоді "Кременчук" виграв фінальну серію із семи матчів – 4:3. До цього команда двічі грала у фіналі, але обидва рази програвала "Донбасу" у сезонах 2016/2017 та 2018/2019. Крім того, "Кременчук" перервав тоді серію суперника: у попередніх чотирьох сезонах чемпіоном України ставав саме "Донбас".

З того часу "Кременчук" жодного разу не вигравав титул чемпіона України і наразі команда є володарем лише двох титулів – одного чемпіонства та одного Кубка. При тому що у фіналах команда грає регулярно.

З іншого боку, "Сокіл" — найтитулованіший клуб України, 14-разовий чемпіон країни. У команди майже половина з титулів за історію 29 чемпіонатів України. Слідом за киянами йдуть "Донбас" (8 титулів чемпіона), а також київські "Беркут" (3), АТЕК (2) та "Компаньйон" (1). І замикає цю компанію з одним титулом "Кременчук". До речі, на даний момент ані "Донбасу", ані столичних "Беркуту", АТЕКу та "Компаньйона" не існує.

Букмекери – за "Сокіл", але із застереженнями

Напередодні фінальної серії не могли не сказати свого слова букмекери. Аналітики контор схильні вважати фаворитом протистояння київський "Сокіл", але з деякими застереженнями. Так, на перемогу киян у першому матчі ставки приймаються з коефіцієнтом понад 2,0.

На перемогу киян можна поставити з коефіцієнтом 2,20, на успіх гостей – 2,95. Нічия у першому матчі оцінюється у 3,85 до 1, повідомляє Favbet.

Цікаво, що "Сокіл" виграв у "Кременчука" п’ять матчів поспіль у нинішньому регулярному чемпіонаті, але програв останню, шосту. 19 лютого столичні хокеїсти на домашньому льоду Палацу спорту програли супернику з рахунком 4:5.

Де дивитись?

Трансляції матчів фінальної серії чемпіонату України з хокею будуть доступні відразу на чотирьох платформах — Youtube ФХУ, Megogo, Суспільне. Спорт та Спорт1, 2, 3. Початок першої гри сьогодні у київському Палаці спорту – о 18.00

Зазначимо також, що всі матчі фіналу, і в Києві, і в Кременчуці, можна буде подивитися наживо. Глядачі вже з нового року допускаються на матчі у Палаці спорту у столиці та на "Арені Айсберг" у Кременчуці.